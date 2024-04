Restaurante mais alto do mundo e piscina mais profunda: conheça alguns recordes de Dubai

Construções com grandes números, ilhas artificiais, grandes centros comerciais são alguns dos destaques que fazem com que Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tenha alguns recordes. Da piscina mais profunda do mundo ao maior jardim de flores do planeta, a cidade reúne alguns marcos notáveis.

Nas alturas

Vista do Burj Khalifa no Dubai Mall. (Leandro Fonseca/Exame)

Atraindo a atenção de todos que visitam Dubai, o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, tem 828 metros de altura. Os visitantes podem apreciar a vista lá de cima visitando o At The Top, um deck de observação que se divide entre os andares 124 e 125 do edifício.

Também é possível fazer uma refeição no At.mosphere, o restaurante mais alto do mundo e que representa mais um dos recordes de Dubai.

Esculturas em flores

Aberto sazonalmente nos meses com temperaturas mais amenas, entre setembro e abril, o Dubai Miracle Garden tem mais de 72.000 metros quadrados e é reconhecido como o maior jardim de flores do mundo, são 150 milhões das mais variadas espécies. Elas também são usadas para criar esculturas como a aeronave A380 em tamanho real, que já foi considerada pelo Guiness Book a maior estrutura feita em flores no mundo.

Piscinas para todos os gostos

A piscina mais profunda do mundo fica no Deep Dive Dubai, em seus 60 metros de profundidade a piscina, que contém mais de 14 milhões de litros de água, abriga uma cidade subaquática em que os mergulhadores podem tirar fotos.

Para quem prefere estar no alto, a piscina mais alta do mundo também fica em Dubai, no Address Beach Resort e proporciona uma vista da cidade.