Relógios vintage: a adrenalina de caçar raridades e um achado dos anos 60

Como todo bom hobby, a procura do relógio perfeito pode demandar muito tempo. Para mim, é uma quebra na rotina, um momento de respiro, e uma distração bem-vinda em meio ao momento delicado em que vivemos. Essa busca não tem como objetivo final a compra, mas sim o conhecimento adquirido no processo. Em geral, a graça é simplesmente a adrenalina de encontrar um relógio raro, que dificilmente irei comprar de fato.

E por que não compartilhar o resultado destas buscas? Comprar relógios vintage no Brasil é uma experiência surpreendentemente positiva. Existem muitas oportunidades interessantes, espaço para negociação, e até arbitragem com o preço internacional (os preços dos relógios são geralmente dolarizados).

Vale ressaltar que comprar um relógio vintage tem seus riscos e é necessário fazer uma diligência para não ter problemas. Recomendo comprar no Chrono24 por trabalharem com seguro e certificação da originalidade, mas a grande maioria das oportunidades vêm via Mercado Livre ou Instagram. E a regra de ouro é: se o preço está bom demais para ser verdade, provavelmente não é um relógio original.

Achado da semana: Zodiac Seawolf

Breve Histórico:

A categoria de relógios de mergulho foi lançada na feira de Basel em 1953. Duas marcas apresentaram relógios construídos especificamente para essa atividade (e não, não foi a Rolex). A primeira foi a Blancpain com o modelo Fifty Fathoms e a segunda empresa foi a Zodiac com o Sea Wolf. Enquanto a Blancpain e a Rolex são hoje grandes nomes do mercado, a Zodiac por muito tempo foi esquecida e hoje pertence ao grupo Fossil. Recentemente a marca fez um relançamento com forte inspiração vintage.

Porque ele é um achado:

Esse modelo disponível no Mercado Livre é dos anos 60 e antecedeu o Rolex Submariner por um ano. Certamente merece o mesmo nível de fama, dado o seu legado como percursor em uma das categorias mais importantes no mundo dos relógios. O tamanho (35mm), típico de relógios vintage, é menor que a média dos relógios masculinos modernos. Este exemplar está à venda por 5.300 reais.