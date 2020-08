Elas aparecem passando blush, protetor solar, batom, água micelar, lenço demaquilante, ácido glicólico, argila para o cabelo, e o que mais exista dentro da indústria de cuidados pessoais. Algumas dessas influenciadoras do mercado de beleza fazem mil e um tutorias de produtos e estão sempre maquiadas, outras posam de forma mais natural e falam também de outros assuntos. Cada post no Instagram pode chegar a ter mais de 50 mil curtidas. Um sonho para qualquer marca anunciante.

Pois essas marcas pagam bem para ter seus produtos usados, resenhados e anunciados por essas celebridades do mundo virtual no segmento de beleza. O mercado de cuidados pessoais movimenta cerca de 2,7 trilhões de reais no mundo, em parte devido às empreitadas de influenciadoras como Rihanna, Kylie Jenner e agora Camila Coutinho, como mostramos na reportagem de capa desta edição.

E quanto cobram essas influenciadoras por um post? Pedimos à Brunch, agência full service especializada em influenciadores digitais, que estimasse os valores de algumas delas. A metodologia de precificação da agência leva em conta três aspectos para chegar ao preço de um post: custos de produção (quanto custou produzir o conteúdo), uso de imagem (quanto custa liberar o uso de imagem para a marca) e distribuição (quanto custa postar o conteúdo para a audiência da influenciadora).

Segundo a Brunch, influenciadores não são meros canais de mídia, mas de co-criação e endosso. Isso precisa ser precificado com mais estratégia do que apenas olhar para o número de seguidores. Para a base de cálculo leva-se em conta o alcance estimado das publicações (e não o número de seguidores), a taxa de engajamento e a presença digital das criadoras para definir o custo por view (CPV). Confira quanto cobram as influenciadoras mais requisitadas desse mercado, com os comentários da agência.

Karen Bachini: engajamento em alta

KAREN BACHINII

Número de seguidores: 1.200.000

Alcance estimado: 600 000

Engajamento: 5,59%

Custo por view: R$ 0,06

Preço estimado por post: R$ 36.000

Karen não é a criadora com maior alcance, mas tem um engajamento cinco vezes maior do que as demais. Isso pesa no preço e na relevância de trabalhar com ela.

Camila Coelho: a maior base de seguidores

CAMILA COELHO

Número de seguidores: 8.800.000

Alcance estimado: 800.000

Engajamento: 1,08%

Custo por view: R$ 0,03

Preço estimado do post: R$ 24.000

Apesar de ser a criadora com a maior base de seguidores, isso não se reflete no alcance e nem no engajamento dela. O que leva a supor que ela não necessariamente engaja com a mesma força que a Karen, por exemplo. A Karen tem sete vezes menos seguidores e consegue o mesmo alcance dela.

Bruna Tavares: referência no segmento de beleza

BRUNA TAVARES

Número de seguidores: 2.700.000

Alcance estimado: 166 000

Engajamento: 1,00%

Custo por view: R$0,10

Preço estimado por post: R$ 16.600

O custo por view da Bruna é o mesmo da Camila Coutinho, não porque as duas tenham a mesma relevância, mas porque a Bruna se especializou no segmento de beleza e é uma das maiores referências no tema. A Camila Coutinho, por sua trajetória e conhecimento na moda, também construiu uma boa trajetória nesse território e por isso, mesmo em territórios diferentes, os valores podem ser similares. O que muda é na entrega, onde a Bruna consegue mais alcance do que a Camila, logo o preço dela fica um pouco mais alto.

Julia Petit:. engajamento e entrega qualificada

JULIA PETIT

Número de seguidores: 506.000

Alcance estimado: 68.000

Engajamento: 1,18%

Custo por view: R$ 0,20

Preço estimado do post: R$ 13.600

A Julia tem valores maiores do que a Camila Coutinho Coutinho exatamente pela combinação de relevância, engajamento e alcance. Ela tem cinco vezes menos seguidores do que a Camila, mas alcança mais de 10% da base. Além disso, tem engajamento 80% maior. A entrega acaba sedo mais qualificada.

Camila Coutinho: número alto de seguidoras

CAMILA COUTINHO

Número de seguidores: 2.500.000

Alcance estimado: 131.000

Engajamento: 0,71%

Custo por view: R$ 0,10

Preço estimado por post: R$ 13.100

Apesar de ter um perfil com milhões de seguidores, Camila Coutinho nao consegue gerar tanto interesse e engajamento do público. Aqui o que sustenta o preço dela é de fato o uso da imagem

Vic Ceridono: boa imagem no segmento de beleza

VIC CERIDONO

Número de seguidores: 543.000

Alcance estimado: 23.000

Engajamento: 1,16%

Custo por view: R$ 0,20

Preço estimado do post: R$ 4.600

Entre todas é a com o menor alcance e com engajamento baixo também. O que sustenta o preço nesse caso é o uso de imagem que ela tem cuidado muito bem e é uma figura lembrada positivamente no cenário de beleza.