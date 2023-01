Quantas calorias tem o gim? Rótulo digital na garrafa agora traz esse dado

Com o objetivo de trazer informação de qualidade ao consumidor de forma mais fácil e moderna, a Pernod Ricard, multinacional francesa de bebidas alcoólicas, dona das marcas Absolut, Ballantine’s, Chivas e Beefeater, acaba de lançar no Brasil o eLabel, um rótulo digital.

A partir de agora é possível localizar, nos produtos da marca, um QR Code no verso do rótulo. Ao digitalizar o código pela câmera do celular, o consumidor será direcionado para uma plataforma na qual terá os detalhes sobre o produto, como ingredientes e dados nutricionais, além de informações referentes ao consumo responsável, saúde e moderação.

Ao acessar o eLabel o consumidor também encontrará um menu para obter diversas informações sobre o produto, que será sempre acompanhado destas mensagens de como apreciar o produto com responsabilidade.

Escolhas conscientes

Segundo a empresa, a ideia é promover conversas sobre o consumo com informações relevantes e práticas do dia a dia e, ao mesmo tempo, gerar conscientização sobre a responsabilidade no ato do consumo, que é uma questão na qual a Pernod Ricard apoia.

De acordo com Benoît Laug, diretor da América Latina da Pernod Ricard, o consumidor poderá ter acesso a mais informações a qualquer hora, em qualquer lugar e em seu próprio idioma.

“Temos muito orgulho em mostrar que a Pernod Ricard traz soluções práticas para tangibilizar seu comprometimento com a nossa jornada de sustentabilidade e responsabilidade social, sendo não apenas pioneira na indústria, mas uma das líderes globais na condução das discussões sobre consumo responsável”, afirma Benoît.

No Brasil, as primeiras garrafas contendo o eLabel já estão disponíveis em alguns pontos de venda. A empresa pretende expandir a iniciativa para que seja implementada em todas as marcas e países até 2024, promovendo informações para que as pessoas façam escolhas de forma mais consciente e responsável.

Segunda maior empresa de bebida do mundo

A Pernod Ricard é a segunda maior produtora mundial de vinhos e destilados, com € 10,7 bilhões em vendas em 2022. O grupo, que detém 17 das 100 consideradas melhores marcas de bebidas destiladas, detém um dos portfólios mais prestigiosos e abrangentes da indústria, com mais de 240 marcas distribuídas em mais de 160 mercados.

O portfólio da Pernod Ricard inclui Absolut, Ballantine's, Chivas Regal, Beefeater, Ricard Pastis, Royal Salute, The Glenlivet, Jameson Irish, Martell, Havana Club, Malibu, Mumm, Perrier-Jouët, Passport, Wall Street, Natu Nobilis, Ron Montilla, Orloff, São Francisco e Janeiro, além de vinhos como Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo e Kenwood.

Segundo o grupo, sua missão é desbloquear a magia das conexões humanas, em linha com a sua estratégia de responsabilidade e sustentabilidade social. A organização descentralizada da Pernod Ricard incentiva seus 19,48 mil funcionários para serem embaixadores locais de sua cultura com propósito de convivência inclusiva, reunindo pessoas de maneiras significativas, sustentáveis e responsáveis para criar valor no longo prazo.

