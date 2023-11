Qual o carro mais confiável do Brasil, segundo ranking EXAME Casual

Pela segunda vez, EXAME Casual elege os Melhores Carros do Ano de 2023 lançados nos últimos 12 meses no Brasil. A escolha contou com a ajuda de um júri formado pelos maiores especialistas e influenciadores do setor no país, além dos principais jornalistas de estilo de vida (veja a lista abaixo).

Em nossa eleição, o desejo e o prazer contam tanto quanto as informações técnicas de praxe, como motorização e velocidade máxima. Foram avaliados mais de 70 lançamentos de 25 montadoras, que resultaram na lista apresentada em dez categorias principais de carros, divididos entre acima e abaixo de 300.000 reais (mais desejado, luxuoso, confiável, bonito e tecnológico), e cinco categorias de marca (mais esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa).

Os carros mais confiáveis do Brasil em 2023 escolhidos pelos jurados foram: Defender 110 75th Limited Edition, na categoria acima de 300.000 reais, e o Honda HR-V, no recorte feito até 300.000 reais.

Carro mais confiável acima de R$ 300.000: Defender 110 75th Limited Edition

Defender 110 75th Limited Edition: tonalidade exclusiva para a comemoração 75 anos do carro lançado em 1948.

A edição limitada marca os 75 anos do carro lançado em 1948. O modelo foi criado na cor chamada Verde Grasmere, tonalidade exclusiva para a comemoração e usada pela primeira vez na nova Defender. As rodas de liga leve de 20 polegadas também receberam a pintura especial no mesmo tom. Ainda no exterior, o veículo traz um grafismo dos 75 anos, além de para-choques na cor Ceres Silver. O interior recebeu tratamento exclusivo, com o console com acabamentos feitos na cor do carro e grafismos gravados a laser nas extremidades laterais do painel. Está disponível a partir de 819.950 reais.

Carro mais confiável até R$ 300.000: Honda HR-V

Honda HR-V: 77 cavalos de potência, com câmbio de sete marchas.

Lançado em duas versões, a Advance e a Touring, o New HR-V traz um motor turbo flex com injeção direta de alta pressão que dispensa a utilização de sistemas auxiliares de pré-aquecimento do combustível para partidas sob baixas temperaturas. São 177 cavalos de potência, com câmbio de sete marchas. Para dar mais segurança, tem assistente de redução de ponto cego, por meio de uma câmera que aumenta o ângulo de visão até quatro vezes. Também conta com assistente de partida em subidas que mantém o freio acionado por alguns segundos após a liberação do pedal do freio. O SUV é fabricado em Itirapina, no interior de São Paulo, e é vendido a partir de 150.400 reais.

Os melhores carros do ano de 2023

Categoria até R$ 300.000

Carro mais bonito Kia Niro Carro mais confiável Honda HR-V Carro mais tecnológico Ford Ranger Carro mais luxuoso BMW X1 Carro mais desejado BYD Seal EV

Categoria acima de R$ 300.000

Carro mais bonito Porsche 911 GT3 RS Carro mais desejado Porsche 911 GT3 RS Carro mais confiável Land Rover Defender 110 75th Limited Edition Carro mais tecnológico BMW i7 xDrive60 M Sport Carro mais luxuoso Land Rover Range Rover Sport

As marcas

Marca mais esportiva Porsche Marca mais desejada Porsche Marca mais confiável Toyota Marca mais tecnológica BMW Marca mais luxuosa Mercedes-Benz

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Chiappero Schaun (Autoesporte),Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Brazil Journal), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Eduardo Sodré (Folha de S.Paulo), Fábio Trindade (Motor1), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Guilherme Fontana (Quatro Rodas); Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), Jorge Moraes (CBN), Júlia Storch (EXAME), Milene Rios; Paula Braga (Automotive Business), Paula Toco (Pé na Estrada/SBT e Massa FM); Rafaela Borges (Primeira Classe/Uol), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Susana Barbosa (Elle) e Tião Oliveira (Estadão).

*Os preços têm como base a tabela até setembro de 2023 e podem sofrer alteração entre o fechamento da edição e a publicação.