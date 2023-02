Prosecco Mionetto promove aula gratuita de drinques com Kennedy Nascimento

Conhecida por ser uma das marcas de prosecco mais vendidas no mundo, a Mionetto, pertencente ao portfólio de bebidas da Henkell Freixenet, acaba de inaugurar um bar, dentro do complexo gastronômico do Eataly, em São Paulo. No balcão, além de degustar a bebida, os visitantes aprendem mais sobre o autêntico prosecco.

A parceria tem como objetivo apresentar ao público o melhor do lifestyle italiano, contando com uma programação de workshops com sommeliers e masterclasses de drinques com o especialista Kennedy Nascimento, explorando diferentes formas de consumo do produto.

A união não foi por acaso. Com mais de 130 anos de história com vinícolas na província de Treviso, na Itália, a Mionetto se juntou ao Eataly, o maior representante da gastronomia italiana no país.

“Esse projeto é o começo de um plano de crescimento muito importante para a Mionetto no Brasil. A união ao Eataly, além de um pop-up bar em São Paulo, irá nos auxiliar em toda uma estratégia de marketing que visa inserir ainda mais o lifestyle italiano para a maior metrópole do país”, pontua Fabiano Ruiz, diretor-executivo da Henkell Freixenet no Brasil.

“O Eataly é sinônimo de qualidade e tradição italiana em todo o mundo. Desde 2015, trazemos para São Paulo o melhor do que o nosso país de origem tem a oferecer. Criar novas experiências, em parceria com grandes marcas, como Mionetto, nos permite enriquecer cada vez mais o universo que criamos dentro do centro gastronômico, levando nossos clientes para uma verdadeira viagem por meio do paladar e do aprendizado", comenta Luis Felipe Campos, diretor-geral do Eataly no Brasil.

O bar de Mionetto no Eataly terá ativações até o fim de fevereiro. A programação completa de atividades pode ser encontrada no site oficial do Eataly e nas redes sociais de Mionetto. Além disso, o produto já está disponível para compra no complexo por R$ 119,90 a garrafa, e R$ 30,00 a taça dentro do bar.

Serviço

Bar pop-up Mionetto

Degustações: de quinta a domingo das 15h às 15h30 e das 20h30 às 21h

Masterclass de drinques com Kennedy Nascimento: dia 9 de fevereiro, às 19h. Gratuito.

Endereço: 1º andar - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489 - São Paulo

