Por dentro da casa de Serena Williams com decoração feita por sua irmã, Venus

Após 23 anos desde a primeira partida de tênis entre as irmãs Serena e Venus Williams, no Aberto da Austrália, as tenistas, amigas e concorrentes se despedem da convivência juntas. Serena acaba de se mudar da casa em que vivia com a irmã, desde 1998, em Palm Beach Gardens, para o norte de Miami. Porém, a nova casa conta com decoração feita pelo escritório V Starr, de ninguém menos que a irmã mais velha, Venus.

“Eu estava me mudando de perto da Venus pela primeira vez na vida, então queria que fosse realmente significativo”, disse Serena, capa da edição de março da revista Architectural Digest. Foram cinco anos para projetar a casa dos sonhos da irmã. Com 1.340 metros quadrados, a propriedade conta com uma sala de estar, descrita por Serena como uma “galeria de arte”, com uma pequena biblioteca, um piano de cauda transparente, cadeira com bonecos Elmo dos Irmãos Campana e até um quadro feito pela própria Serena.

A sala de estar, que Serena chama de "galeria de arte", conta com poltrona dos Irmãos Campana e obra com rocha lunar. A sala de estar, que Serena chama de "galeria de arte", conta com poltrona dos Irmãos Campana e obra com rocha lunar.

A decoração dos interiores foram inspirados nos hotéis que Serena visitou durante suas viagens ao redor do mundo. A casa tem seu próprio ginásio, sauna, adega, piscina infinita, um closet com quase 60 metros quadrados inspirado em uma boutique, uma sala dedicada aos troféus e uma sala de karaokê, que conta com palco, bar e um mini cinema (com um carrinho de pipoca).

Para Williams, a responsável pela alimentação da família, a cozinha é um dos ambientes mais importantes da casa. Projetado com seu chef particular, o cômodo possui fornos de parede elegantes do fabricante alemão Gaggenau, um fogão da Officine Gullo de Florença e balcões de quartzo, conjunto de jantar em madeira escura, que contrasta com o piso claro.

A entrada para a sala de karaokê é através de uma estante na "galeria de arte". A entrada para a sala de karaokê é através de uma estante na "galeria de arte".

Em julho passado Serena, seu marido Alexis Ohanian e a filha Olympia se mudaram para a propriedade. O quarto da garota de 3 anos é o mais extravagante da casa, e conta com uma cama de castelo rosa com um escorregador embutido e um lustre de vidro soprado feito pelo artista Josh Fradis.

“Ela desce o escorregador todas as noites enquanto pensamos, cara, não devíamos ter feito isso, porque agora na hora de dormir, ela só quer escorregar”, disse Serena ao AD. “Mas tudo o que a deixa feliz me deixa feliz.”

Cozinha com detalhes em dourado e azul navy. Cozinha com detalhes em dourado e azul navy.

Quem pensa que a casa possui uma quadra de tênis, se engana. “Eu queria separar a casa do trabalho”, disse Serena. “Eu amo ficar em casa. E na nossa profissão, não temos muito tempo para relaxar. Por isso, é importante para mim poder ficar em casa e não fazer nada”, disse ao AD.

Em entrevista à ELLE Decor, Venus conta sobre seu outro interesse além do tênis, o design de interiores. “Nossos pais sempre nos incentivaram a buscar nossa personalidade fora das quadras e comecei a entender, ainda adolescente, que adorava design. A partir daí, encontrei minha paixão e fui atrás dela.”