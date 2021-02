Plus size na alta costura: conheça Precious Lee e as barreiras que ela vem quebrando

“Minha irmã sempre me dizia: ‘Você poderia ser modelo, mas tem que perder 30 quilos’, e eu respondia, ‘Bem, não vou ser modelo’”, contou Precious Lee à Allure. A norte-americana seguiu parte do conselho dado pela irmã, se tornou modelo, mas sem perder peso. Depois de desfilar para a Versace na semana de moda de Milão, no ano passado, Lee é agora o mais novo rosto da campanha Primavera 2021 da marca, ao lado de Hailey Bieber e Kendall Jenner, e modelo da coleção de couture da Area.

Para Donatella Versace, a escolha da modelo foi para retratar uma ‘Medusa moderna’. “Ou melhor, para destacar como seus muitos rostos podem ser drasticamente diferentes uns dos outros e cada mulher pode realmente ser Medusa”, disse em comunicado à imprensa.

“Todos nós, com nossas diferenças e personagens únicos, podemos nos expressar na forma como decidimos nos vestir. A mesma coisa vale para mim, é claro. Vivemos em um mundo em que as diferenças de gênero não são mais importantes e nos foi dada uma espécie de liberdade como nunca antes. Vamos usar e usar bem!”

Filha de um cabeleireiro e uma professora, a aparência sempre esteve presente na vida de Lee, que se sentava no banheiro para ver sua mãe se maquiar. “Minha mãe usava estampas de animais e batom vermelho, já meu pai usava óculos escuros dourados com os pelos do peito para fora”, disse ainda à Allure. Seu sonho era se tornar advogada para ter um armário cheio de terninhos de grife. Mas não foi preciso seguir a carreira para ter as roupas que gostaria.

Na quinta-feira passada (28), Lee retornou às apresentações e vestiu os ternos que almejava na adolescência para a Area. Os designers Beckett Fogg e Piotrek Panszczyk lançaram pela primeira vez uma coleção para a alta costura, ainda que digitalmente, a dupla decidiu ousar com uma coleção que contou com ternos com lantejoulas e corpetes de cristal.

A aparição de Lee foi destaque da dupla. “Sentimos que cada tipo de corpo é lindo e único à sua maneira”, disseram eles à imprensa. “Queríamos destacar isso ao brincar com uma variedade de silhuetas criadas para elogiar nossos clientes, mostrando que a beleza pode parecer exclusiva em sua essência, mas, ao mesmo tempo, inclui uma variedade de tipos de corpo.”

Entre a lista de clientes da Area, estão Beyoncé e Michelle Obama. Com 14 looks no total, Lee vestiu seis, entre eles um terno preto adornado com cristais e um vestido com espartilho branco e prateado com uma anágua.

Aos 31 anos, ela já conta com outras conquistas. Foi a primeira modelo negra e plus size a estampar a capa da Sports Illustrated Swimsuit. Em 2015, sua imagem apareceu em outdoors e ônibus da Times Square, com a #PlusIsEqual para a campanha de igualdade entre corpos, feita por Lane Bryant.

