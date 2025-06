Pistache na casa e no corpo: confeitaria cresce e lança linha home e wellness com itens a R$ 230

O pistache virou uma verdadeira febre mundial. Não é à toa que grandes marcas de cosméticos estão se rendendo à semente, como a Dove, que recentemente lançou um sabonete com pistache fora do Brasil. Agora, é a vez da Flakes, marca brasileira conhecida pela criação de um ovo de Páscoa que chega a custar quase R$ 3.000, expandir sua presença no mercado com uma linha de produtos para o corpo e o lar, a Flakes Home & Wellness.

Reconhecida por suas criações doces e salgadas, a Flakes, nascida em Porto Velho, em Rondônia, e com loja em São Paulo, está ampliando seus horizontes e apresentando uma nova proposta: produtos de bem-estar e autocuidado com o pistache.

Tudo foi idealizado por Leo Borges, fundador da Flakes. Durante 11 meses de trabalho em laboratório, com o auxílio de uma equipe de especialistas, ele desenvolveu uma linha composta por quatro produtos. A essência do pistache, ingrediente que já é a assinatura da marca, agora se estende ao cuidado com a pele e aos momentos de prazer no lar.

A linha Flakes Home & Wellness é formada por difusor de ambiente (R$ 230), sabonete líquido (R$ 165), creme de mãos (R$ 60) e esfoliante corporal (R$ 165). Cada produto carrega a fragrância do pistache em sua fórmula, pensada para envolver os sentidos e proporcionar um momento único de bem-estar.

R$ 1 milhão em vendas

Lançada no dia 6 de junho, a linha tem como expectativa ultrapassar R$ 1 milhão em vendas nas primeiras semanas. A marca já planeja o lançamento de novas fragrâncias e produtos ainda neste semestre. Os produtos são vendidos tanto no e-commerce da marca quanto nas lojas físicas.

Para comemorar a estreia, quem adquirir o kit completo na Flakes será presenteado com a barra Dubai, um dos best-sellers mais recentes da marca. De acordo com Leo Borges, este lançamento "marca mais um passo para a Flakes consolidar sua presença no mercado nacional e aproveitar o crescente interesse dos consumidores por produtos de bem-estar e autocuidado com ingredientes sofisticados e exclusivos", diz.