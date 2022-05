Pesquisa revela quais são os melhores destinos pet friendly para viajar

Com mais tempo em casa por dois anos, a pandemia fez com que as pessoas passassem mais tempo com seus pets. Compartilhando mais momentos juntos, os animais também passaram a viajar mais com seus donos. Em pesquisa realizada pelo Booking.com, em suas futuras viagens, quase metade (46%) dos viajantes brasileiros irão escolher seu destino de férias baseados no quão pet friendly ele é.

Este valor é 15 pontos percentuais acima da média global (31%) e se aproxima da escolha de hospedagem. Em suas futuras viagens, 43% dos viajantes brasileiros planejam reservar uma acomodação baseados no quão pet friendly ela é, o que representa 14 pontos percentuais acima da média global (29%).

E 26% dos brasileiros que têm um bicho de estimação, pretendem viajar com seus pets pelo menos uma vez neste ano.

Já em viagens a trabalho, 74% dos brasileiros pretendem estendê-las para aproveitar um tempo livre. E 78% dos brasileiros pretendem otimizar uma viagem de trabalho visitando pontos turísticos do destino.

A pesquisa, feita com 48.413 entrevistados de 31 países, incluindo o Brasil também revelou os destinos domésticos mais recomendados por viajantes brasileiros para passear com pets:

Em primeiro lugar Campos do Jordão (SP) foi escolhido o melhor destino para passear com os pets. Ainda em São Paulo, a cidade litorânea de Santos ficou em segundo lugar. Visconde de Mauá (RJ), foi o terceiro destino mais citado na pesquisa, seguido pela cidade praiana de Peruíbe (SP) e a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

