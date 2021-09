Paris 2024 elogia Tóquio por Jogos Olímpicos em meio à pandemia

O presidente-executivo da Olimpíada Paris 2024, Étienne Thobois, elogiou Tóquio nesta sexta-feira por sua "extraordinária" capacidade de realizar a Olimpíada em meio à pandemia de Covid-19 e disse que Paris está pronta para assumir o comando enquanto se prepara para sediar os Jogos daqui três anos.

Thobois disse à Reuters em uma entrevista que os organizadores da Paris 2024 estarão o mais prontos possível para enfrentar quaisquer desafios que surjam para realizar um evento de sucesso.

"Minha primeira reação (sobre a realização dos Jogos durante a pandemia) é que precisamos agradecer aos nossos amigos japoneses, ser capaz de realizar isso nesta situação em particular é incrível, é uma conquista extraordinária", disse Thobois, que está visitando Tóquio para a Paralimpíada.

"Eles tiveram que lidar com isso e fizeram um trabalho fantástico. Obviamente, esperamos que daqui a três anos isso fique para trás, ou não com o mesmo nível de preocupações. Mas definitivamente aprendemos com isso", disse ele.

Os organizadores dos Jogos de Tóquio, que já haviam adiado a Olimpíada por um ano devido à pandemia, tomaram a decisão sem precedentes de realizar os Jogos sem público para ajudar a prevenir a disseminação do vírus.

