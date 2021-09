Daniel Dias é homenageado pela Casa da Moeda após aposentadoria

Contando 27 medalhas nas 4 últimas paralimpíadas, sendo 14 de ouro, Daniel Dias terá agora medalhas estampadas com seu próprio rosto. A Casa da Moeda do Brasil anunciou que irá homenagear o superatleta paralímpico em sua próxima coleção de medalhas, chamada Grandes Ídolos do Esporte.

A série da coleção é produzida pela Casa da Moeda e pela Memorabília do Esporte. Em outras edições da Grandes Ídolos do Esporte, já foram homenageados atletas como o velejador brasileiro Robert Scheidt (Dois ouros, duas pratas e dois bronzes); a tenista Maria Esther Bueno (vencedora de 19 Grand Slams); e o cavaleiro Rodrigo Pessoa (2 bronzes, 1 ouro).

No caso das medalhas de Daniel Dias, a coleção limitada conta com 450 unidades. A medalha de ouro (feita em bronze dourado) custa 440 reais; a de prata (feita em cuproníquel), 440 reais e a de bronze (bronze puro), 145 reais.

Cunhadas na Casa da Moeda, as medalhas já estão à venda no site Memoriabília. "Me sinto honrado em fazer parte de um projeto como esse da Casa da Moeda e da Memorabília do Esporte, é uma alegria estar entre grandes nomes do esporte nacional", disse Dias.