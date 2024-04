Para além do Adidas Samba: 6 lançamentos de sneakers em abril

Há algumas temporadas o Adidas Samba tem tomado conta dos pés do mundo. No entanto, a marca alemã apresenta novidades como a colaboração com a BAPE, mantendo um estilo urbano inspirado nos anos 2000. Além da Adidas, a Rainha relança o VL250, disponível em várias cores e Skechers se une a Diane von Furstenberg para trazer estampas e padrões da estilista para seus sneakers.

Confira seis lançamentos de sneakears em abril.

adidas e BAPE

Adidas e BAPE. (Divulgação/Divulgação)

Em abril, a adidas Originals e a BAPE continuam sua parceria com o tênis adidas N BAPE. Exibindo um estilo urbano despojado, inspirado nos anos 2000, com cabedal de camurça, solado de borracha, e três listras contrastantes costuradas.

Cada par apresenta forro e palmilhas 1ST CAMO, a assinatura da marca japonesa APE HEAD em baixo-relevo na lateral, o logo BAPE STA bordado em branco no calcanhar, ilhoses prateados com as duas marcas e um Trefoil da adidas branco em baixo-relevo na língua.

Cada tênis vem com um chaveiro de couro e três pares de cadarços: dois cadarços retrô mais largos, um em uma paleta de branco e o outro em uma paleta 1ST CAMO, além de um par de cadarços brancos de largura padrão.

O modelo estará disponível no aplicativo CONFIRMED. Para ter acesso ao lançamento e sua compra,é preciso se inscrever até o dia 20 no app para participar do sorteio.

Rainha VL250

Rainha VL250. (Divulgação/Divulgação)

Um dos modelos mais icônicos da marca, o VL250 faz parte do portfólio da Rainha desde os anos 80, e agora reaparece em uma nova campanha que mescla a moda retrô e o moderno: “Autêntico e seu, VL 2500”.

O modelo mantém a silhueta do VL, com as características de um produto original da Rainha, com material leve, flexível, durável e com ótima aderência, devido ao solado de borracha. Ele surge em versão unissex, com uma gama extensa de cores: marinho, preto, branco, rosa, vinho, verde e bege. Com numeração do 38 ao 44 (adulto), ou 28 ao 36, nos modelos infantis, o modelo pode ser encontrado no e-commerce da marca a partir de R$ 169,99.

Skechers x DVF

Skechers x DVF: modelo D’Lites (R$ 779,99). (Divulgação/Divulgação)

As famosas estampas e os padrões icônicos da estilista Diane von Furstenberg chegaram aos sneakers Skechers com a collab Skechers x DVF.

O estilo elegante e feminino que conquistou o mundo da moda e consagrou Diane, reconhecida por ser a criadora do vestido-envelope, o wrap dress, transpôs barreiras e chegou aos sneakers, onde DVF se inspirou para a collab com a Skechers.

As listras que fazem parte do DNA da grife estão no modelo Eden LX Candy Stripes (R$ 629,99), feito em couro branco que mescla delicadeza e personalidade, atualizando, com cores características de Diane, um sneaker clássico.

Para a cápsula D’Lites (R$ 779,99), a estilista foi das cores vibrantes ao branco e preto, que traz as lendárias estampas de diamantes e correntes da marca.

Como a moda também carrega uma dose de aventura, para os exploradores de estilo a collab Skechers x DVF apresenta o Edgemont Ridge Link (R$ 879,99), com uma exclusiva estética outdoor para se lançar na natureza ou na cidade sem abrir mão de um belo design. A coleção, em edição limitadíssima, está à venda nas lojas Skechers e em multimarcas físicas e online.

New Balance 530

New Balance 530. (Divulgação/Divulgação)

Trazendo a união perfeita entre estilo e tecnologia, a New Balance lançou o inédito 530, inspirado no universo retrô dos tênis de corrida. Com uma perspectiva contemporânea aplicada ao visual distintivo dos anos 2000, o modelo é versátil para o uso no dia a dia e, por isso, vem ganhando popularidade no mundo inteiro.

Não é de hoje que a estética esportiva se tornou tendência na moda, em um movimento que prioriza o conforto, mas sem deixar de lado o aspecto do estilo. Por isso, o novo 530 combina um design orientado para o desempenho, com uma entressola segmentada ABZORB, que absorve o impacto, e um visual inspirado na virada do milênio, apresentando uma parte superior de malha e sobreposição sintética, com curvas e ângulos amplos.

Originalmente lançado pela New Balance no início dos anos 90 como um tênis de alta performance, o 530 logo passou a fazer sucesso também no universo do streetwear, por conta de seu design versátil e atemporal. Agora, em 2024, o modelo volta impulsionado mundialmente pelas celebridades e criadores de conteúdo nas redes sociais, em um momento de nostalgia em que a moda faz um resgate da década de 90 e anos 2000, porém trazendo reinterpretações contemporâneas.

Com foco no público feminino, o 530 está disponível em três colorways - White/New Spruce, White/Quarry Blue e White/Linen - apresentando uma versatilidade que complementa qualquer look, do mais casual até o mais esportivo, ideal para o dia a dia.

O 530 já está à venda no e-commerce, nas lojas físicas da New Balance e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 699.

Veja V-90

Veja apresenta o V-90 (R$ 800). (Divulgação/Divulgação)

Veja apresenta seu novo lançamento: o V-90 (R$ 800), disponível em sete cores que remetem aos tons neutros e outonais. Feito em couro mais macio, o Organic Traced (O.T.) é proveniente de fazendas do pampa uruguaio, região reconhecida pela qualidade de sua pecuária e de produtos derivados dessa atividade, o couro entre eles.

Certificado como 100% orgânico, o couro é de gado rastreável, criado fora de áreas desmatadas e não exposto a pesticidas, a Organismos Modificados Geneticamente (OMG) e a fertilizantes químicos ou antibióticos.

Um dos diferenciais da matéria-prima é que esse tipo de couro passa por um processo de batimento mecânico que o torna mais fino e flexível. Já o curtimento do couro é feito no Brasil, utilizando menos corantes do que no tratamento do couro convencional.

Fabricado no Brasil, como todos os tênis VEJA, O V-90 tem palmilha feita pela combinação de 11% de borracha amazônica, 42% de cana-de-açúcar, 11% de poliéster reciclado e 12% de algodão orgânico. A composição da sola tem 40% de borracha amazônica e 10% borracha reciclada. O forro é feito integralmente de poliéster reciclado e os cadarços são 100% de algodão orgânico.

Asics x Carnan

Asics x Carnan. (Divulgação/Divulgação)

No dia 20 de abril, o cenário de Sportstyle ganhará vida com o lançamento da coleção PATH, com uma colaboração entre a japonesa ASICS e a brasileira Carnan. O resultado dessa união é uma releitura do tênis da ASICS, o GEL-Quantum 360.

Além disso, a colaboração se destaca por apresentar mais de 15 novas peças, incluindo as t-shirts best sellers da Carnan.

O tênis GEL-Quantum 360 será vendido por R$ 999,99, as t-shirts por R$299 e as demais peças da coleção terão preços a partir de R$ 89.