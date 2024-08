Reajustes para servidores federais terão impacto de R$ 16 bi em 2025

Segundo projeções da equipe econômica, o impacto estimado dos acordos será de R$ 16 bilhões em 2025 e R$ 11 bilhões em 2026. O maior peso, de R$ 10 bilhões, é decorrente do reajuste salarial dos professores federais, que representam um terço do quadro dos servidores. O aumento foi concedido após uma greve por quase 70 dias.

Entre as maiores carreiras, ficaram de fora os servidores do Tesouro Nacional e Controladoria-Geral da União (CGU). Eles não aceitaram a proposta do governo.

Segundo o secretário de Relações do Trabalho do MGI, José Lopez Feijóo, os reajustes salariais variam entre as carreiras, mas em média o aumento será de 28% em quatro anos, até 2026. Também houve reajuste de benefícios, como vale-alimentação. O percentual considera o reajuste linear de 9% concedido em 2023. Com reajustes nos auxílios de alimentação, creche e saúde, em maio deste ano, o aumento vai a 31%.

"Os acordos que estamos fazendo significam que neste mandato do presidente Lula, os servidores não terão perdas inflacionárias. A inflação será reposta, inclusive uma parte de outros governos", afirmou Feijóo ao GLOBO.

O MGI finaliza um projeto a ser enviado ao Congresso com todos os acordos firmados com as categorias.

Neste ano, a previsão do governo é que os gastos com pessoal e encargos sociais atinja R$ 373,7 bilhões.

Apesar dos aumentos, técnicos do MGI alegam que o gasto da folha do Executivo, que representava 2,68% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, baixou para 2,61% em 2023 e 2,48% em 2024. Para o próximo ano, a projeção é de 2,59% do PIB. A explicação é que o crescimento do PIB supera a elevação de gastos.

Em 2024, não houve reajuste para servidores, e categorias como servidores do Banco Central e professores fizeram movimentos de paralisação.

Alongamento das carreiras

Durante as mesas de negociação salarial, o Ministério da Gestão conseguiu fechar com os sindicatos um alongamento nas carreiras para os novos servidores. Na prática, o salário de entrada ficará menor em relação à remuneração no topo da carreira, que será atingida mais tarde. Especialistas apontam a rápida progressão de carreiras, com salário inicial muito próximo do salário final, um dos problemas do setor público.