O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Assim como o cinema: fevereiro continua aquecido com estreias de filmes para o Oscar, com ingressos a R$ 10 e R$ 12 em todo o Brasil.

A Netflix estreia o documentário A Rainha do Xadrez, que conta a trajetória de Judit Polgár. O filme mostra como ela desafiou o domínio masculino no esporte e enfrentou o lendário Garry Kasparov para se tornar a maior jogadora da história.

Já a HBO Max traz a aguardada releitura de Dona Beja. A produção moderniza a história da mulher que, após sofrer uma grande injustiça no Brasil Imperial, decide tomar as rédeas do próprio destino através do poder e da sedução.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Bel-Air - temporada final (Disney+)

Will é um jovem irrequieto e esperto que sai de sua vizinhança barra-pesada na Filadélfia e vai morar com os tios ricos em Bel-Air, bairro nobre de Los Angeles. Na Califórnia, ele apronta muitas confusões e se diverte às custas dos primos esnobes.

Sem Chão (Mubi)

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2025, o filme produzido por um coletivo palestino-israelense mostra a destruição de Masafer Yatta na Cisjordânia ocupada. A obra foca na improvável e necessária aliança entre o ativista palestino Basel e o jornalista israelense Yuval.

Dona Beja (HBO Max)

Nesta releitura moderna da novela clássica, a trama segue Beja em uma jornada de superação. Após ter seu futuro destruído por um ouvidor cruel, ela transforma sua dor em influência, desafiando as convenções sociais e políticas do Brasil do século XIX.

A Rainha do Xadrez (Netflix)

A produção narra a batalha de 15 anos de Judit Polgár contra o patriarcado e o campeão mundial Garry Kasparov. É o retrato inspirador de uma jovem que quebrou barreiras para conquistar seu lugar no topo de um esporte historicamente dominado por homens.

A Garota da Vez (HBO Max)

Ambientado na Los Angeles dos anos 1970, este suspense cruza as vidas de uma aspirante a atriz e um assassino em série. O encontro bizarro ocorre durante as gravações de um popular programa de namoro na TV, em meio a uma onda de crimes que apavora a cidade.

Salvador (Netflix)

Em uma noite de confrontos violentos entre torcidas organizadas, um motorista de ambulância descobre que sua própria filha está envolvida com um grupo neonazista. A situação foge do controle, forçando-o a buscar respostas em meio ao caos urbano.

Para ver no cinema: Song Sung Blue - Um Sonho A Dois

Indicado ao Oscar de 2026. O filme acompanha a jornada de um casal azarado de Milwaukee, Mike (Hugh Jackman) e Claire Sardina (Kate Hudson). Mike Sardina era um imitador do cantor Don Ho quando, numa feira estadual, conhece Claire enquanto ela sobe no palco para se apresentar como Patsy Cline. Ambos músicos com aspirações grandiosas, a dupla acaba se tornando um ícone local quando formam uma banda de tributo a Neil Diamond, uma decisão que muda por completo a vida dos dois artistas. Nessa jornada musical, o casal experimenta o sucesso e a desilusão.