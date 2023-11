Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na semana da Consciência Negra, estrearam na Netflix os filmes Rustin e Marcados: A História do Racismo nos EUA. Já no Prime Video, estreia da série nacional Amar É Para Os Fortes, sobre a trajetória de duas mães em busca por justiça após uma invasão policial na comunidade em que moram.

Rustin (Netflix)

Arquiteto da Marcha sobre Washington de 1963, Bayard Rustin foi um dos maiores ativistas que o mundo já conheceu. Ele desafiou as autoridades e nunca se desculpou por sua identidade, por seus ideais ou por quem desejava. E também não recuou. Rustin fez história, mas acabou esquecido. Dirigido por George C. Wolfe, vencedor do prêmio DGA e de cinco prêmios Tony, e estrelado pelo vencedor do Emmy Colman Domingo, Rustin reconhece a trajetória de um homem extraordinário que, ao lado de gigantes como Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. e Ella Baker, ousou imaginar um mundo diferente e inspirou todo um movimento em sua marcha pela liberdade.

Marcados: A História do Racismo nos EUA (Netflix)

O vencedor do Oscar Roger Ross Williams dirige a adaptação de Stamped From the Beginning. Publicado em 2016, o livro do Dr. Ibram X. Kendi ganhou o National Book Award e entrou para a lista dos mais vendidos do New York Times ao contar a história das ideias racistas e o poder descomunal que elas tiveram ao longo da história dos Estados Unidos.

A adaptação de Williams neste documentário usa um processo de animação inovador. que mistura live action com a arte da época para iluminar figuras e momentos da História e da contemporaneidade. Acadêmicas e ativistas de destaque como a Dra. Angela Davis, Honorée Fanonne Jeffers, Brittany Packnett Cunningham, Dra. Jennifer L. Morgan e o Dr. Kendi guiam os espectadores por um relato doloroso de como as imagens e ideias racistas foram desenvolvidas e incorporadas à cultura dos Estados Unidos.

Elena Sabe (Netflix)

Elena quer descobrir quem é a pessoa responsável pela morte repentina da filha Rita. Sem respostas e ignorando seu diagnóstico terminal de doença de Parkinson, ela assume o papel de detetive e viaja de trem até o centro da cidade para pedir ajuda a uma antiga amiga da filha. Nessa busca pela verdade, as lembranças inevitavelmente a obrigam a confrontar o tipo de mãe que ela foi.

Amar É Para Os Fortes (Prime Video)

A série narra a trajetória de duas mães em busca por justiça após uma invasão policial na comunidade em que moram e que levou a uma tragédia, mudando a vida de duas famílias para sempre. De um lado, Rita lida com a morte de seu filho mais novo, Sushi. De outro, Edna, mãe do policial Digão, encara as consequências das ações de seu filho durante a operação.

Bottoms (Prime Video)

Nesta comédia ousada e sincera, duas alunas não populares do último ano do ensino médio criam um clube da luta para tentar impressionar e conquistar líderes de torcida. E o plano bizarro delas funciona! Mas será que elas vão se meter em encrenca?