Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix estreia dos filmes Resgate 2 e As Semanas Mágicas, e da sexta temporada de Black Mirror, após quatro anos. Já no Star+, estreia do episódio da série Bios. Vidas Que Marcaram a Sua, desta vez com a banda Os Paralamas do Sucesso e o filme Flamin’ Hot: O Sabor Que Mudou A História.

Black Mirror (Netflix)

Após quatro anos desde a estreia da última temporada, chegam à Netflix cinco novos episódios de uma das séries mais distópicas já apresentadas, Black Mirror. Com histórias sombrias a cada episódio, a série criada por Charlie Brooker terá narrativas complexas e surpreendentes, como a história de uma mulher comum que descobre que um serviço de streaming transformou sua vida e segredos em um drama estrelado pela atriz Salma Hayek.

Resgate 2 (Netflix)

Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake em Resgate 2, a sequência do filme de ação de grande sucesso da Netflix. Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

As Semanas Mágicas (Netflix)

A comédia As Semanas Mágicas acompanha três casais. A bem-sucedida Anne (Sallie Harmsen) só pensa no trabalho. Mas, ao voltar da licença-maternidade, percebe que a vida muda completamente quando se tem um bebê, o que acaba prejudicando a relação com o marido, Barry (Soy Kroon). Por isso, ela decide entrar no clube para mães fundado por Kim (Katja Schuurman), que é casada com Roos (Sarah Chronis). Juntas, elas criam duas crianças que tiveram com a ajuda do amigo, Kaj (Louis Talpe). Mas nem tudo são flores para os três. Já Ilse (Yolanthe Cabau) e o marido, Sabri (Iliass Ojja), vêm de culturas diferentes. Isso complica tanto o relacionamento quanto a criação do filho do casal, especialmente quando a mãe de Sabri vai morar com eles para ajudar nessa nova fase da vida.

Flamin’ Hot: O Sabor Que Mudou A História (Star+)

Flamin’ Hot: O Sabor Que Mudou A História conta a história do zelador Richard Montañez (Jesse Garcia) e como ele revolucionou a indústria de alimentos. Nascido na California, Montañez é um entre dez irmãos de uma família de origem mexicana. Sua vida começou a mudar quando, aos 18 anos, foi contratado para ser zelador da Frito-Lay, uma subsidiaria americana da PepsiCo. Durante esse período, levava os salgadinhos da fábrica para casa, onde os temperava com especiarias mexicanas usadas nos milhos de rua do país.

Quando Richard mostrou sua ideia ao CEO da companhia da época, chamado Roger Enrico, foi convidado para uma apresentação, fazendo com que sua criação fosse testada aos poucos e aprovada em 1992 para todo os Estados Unidos, rejuvenescendo a marca e trazendo o sabor latino aos país e gerando bilhões à marca. Anos depois, Richard foi de um zelador a vice-presidente de vendas multiculturais da PepsiCo por conta de sua invenção: o Flamin’Hot.

Bios. Os Paralamas do Sucesso (Star+)

A produção exclusiva do Star+ apresenta mais um episódio da série Bios. Vidas Que Marcaram a Sua, desta vez com lendária banda Os Paralamas do Sucesso. A jornalista Roberta Martinelli investiga a vida e obra da aclamada banda brasileira de rock, com conteúdos inéditos e exclusivos, conversas com os integrantes, além de traçar os principais momentos da história do grupo e contar com entrevistas exclusivas de diversos artistas conhecidos pelo público.