Tudum começa hoje e trará atores da Netflix ao Brasil; veja o que esperar do evento

A segunda edição do Tudum — evento presencial em São Paulo, feito para fãs das produções da Netflix — está de volta. A partir desta sexta-feira, 16, sábado, 17, e domingo, 18, os fãs podem conferir toda a programação que a plataforma de streaming preparou no Parque do Ibirapuera. De ambientes instagramáveis à palestras de grandes atores da "vermelhinha", o espaço é todo voltado para experiências imersivas e coleta de brindes.

No sábado, às 17h30, a Netflix fará uma série de anúncios ao lado dos artistas convidados no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Pavilhão da Bienal). O "Show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs" será transmitido ao vivo no Youtube e contará com a presença de Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot, Jamie Dornan, Zack Snyder, Nicola Coughlan e India Amarteifio. Maísa Silva (De Volta aos 15), Chase Stokes (Outer Banks) e Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca…) farão a mediação do evento.

Dentro do Pavilhão, há experiências de vários títulos da Netflix, dos mais recentes aos mais antigos. A EXAME POP foi conhecer o evento no "chá revelação", um dia antes da abertura oficial e restrito à imprensa e convidados.

O evento, que funciona os três dias das 12h às 21h, é gratuito e os ingressos esgotaram em poucos dias. A classificação indicativa é de 16 anos — menores poderão ir ao espaço acompanhados dos pais ou responsável legal. A última edição do Tudum foi em janeiro de 2020, pouco antes do início pandemia.

O que fazer no Tudum da Netflix?

O evento ocupa todo o espaço do Pavilhão e Bienal do Ibirapuera. São inúmeras atrações dos principais títulos da Netflix, algumas voltadas apenas para fotos, outras mais interativas, com jogos e coleta de brindes. O espaço também conta com uma loja oficial da plataforma de streaming, no segundo andar, feita em parceria com a FANLAB, divisão de produtos geeks da Riachuelo.

Lá dentro, há ativações das séries e filmes "Wandinha", "Stranger Things", "Sex Education", "Heartstopper", "One Piece", "Bridgerton", "Eu Nunca...", "Round 6", "The Witcher", "Resgate 2", "Outer Banks", "Fubar" (Arnold Schwarzenegger), "Sandman", "Casamento às Cegas", "Emily em Paris", "Heart of Stones" e "Sintonia". O evento também conta com uma seção inteira dedicada às produções coreanas. Está localizado no segundo andar, na parte de "KoreaTown".

Como nem só de foto e brinde vive o fã, no segundo andar há uma grande praça de alimentação com diferentes tipos de comida, que atendem a todos os gostos. Outro ponto importante é que vale a pena pegar um copo oficial do evento ou levar uma garrafinha de água: há bebedouros gratuitos espalhados no Pavilhão.

Veja as melhores atrações para visitar no Tudum da Netflix

Bridgerton

Quem é fã de um bom romance de época vai se divertir na atração de Bridgerton. Ela é uma das primeiras ao entrar no evento e mostra uma réplica do Palácio de Hampton Court, onde mora a família britânica retratada na série. Há também o pomar da Rainha Charlotte e um jogo de Críquete — quem ganhar, leva um brinde especial para casa.

One Piece

O live-action do anime One Piece ainda não estreou na plataforma vermelhinha, mas a Netflix tratou de trazer uma ativação bem bonita do navio Merry. Além de se aventurar no convés, os fãs também tem, ao lado, uma exposição dos objetos e figurinos usados para o longa-metragem. "One Piece - Red" chega à Netflix no dia 2 de novembro.

Stranger Things

Stranger Things tem duas grandes ações no Tudum. No segundo andar, é possível andar de patins na pista idêntica à da última temporada da série. Além disso, há um espaço igual ao cemitério no qual a personagem Max é "possuída" pelo Vecna, pronto para tirar várias fotos.

Resgate 2

Os aventureiros de plantão, que gostam de adrenalina, podem se jogar na ativação de "Resgate 2", filme com Chris Hemsworth. Por lá, o público fica pendurado por uma corda e cai numa piscina de espuma em busca de itens do filme. Quem encontrar ganha brindes exclusivos.

Wandinha

A ativação da Wandinha é uma das maiores do Tudum. Além de conhecer o jardim da "Escola Nunca Mais", a ativação conta com um espaço para coreografia da série, que viralizou no TikTok, um espaço do estúdio de pintura do monstro e o quarto de Wandinha e Enid.

Heartstopper

O espaço dedicado à série Heartstopper é bem interativo. Na primeira etapa, os fãs imergem no fliperama idêntico ao do seriado e podem brincar com alguns jogos e levar brindes para casa. No segundo espaço, é possível entrar no quarto de Cris para tirar fotos.

Emily em Paris

Na ativação da série Emily em Paris, é possível sentar e ver o cardápio do restaurante do Gabriel, par romântico da protagonistas.

Como comprar ingressos para o Tudum da Netflix?

Os ingressos para o Tudum eram gratuitos e estão todos esgotados.

Quando é o Tudum da Netflix?

O Tudum acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Como assistir aos anúncios Tudum da Netflix?

Os fãs que não conseguiram comprar os ingressos poderão assistir aos anúncios do evento no sábado, 17, às 17h30 pelo canal de YouTube da Netflix.