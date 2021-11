Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video, duas estreias nacionais Detetive Madeinusa e Moscow. Já na Netflix, três estreias incluindo a adaptação do livro homônimo de Nella Larsen, publicado em 1929, Identidade.

Identidade (Netflix)

Adaptado do livro homônimo de Nella Larsen, publicado em 1929, Identidade conta a história de Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (Ruth Negga, indicada ao Oscar), duas mulheres negras de pele clara que decidem viver em lados opostos da barreira racial na Nova York do final da década de 1920. Amigas na infância, elas se encontram por acaso em uma tarde de verão. Um pouco relutante, Irene leva Clare a sua casa. Lá, ela cai nas graças do marido (André Holland) e da família de Irene, se integrando a todo o círculo social da amiga. A vida das duas começa a ficar cada vez mais interconectada, e a rotina que Irene considerava tão estável vira de cabeça para baixo. É aí que Identidade se torna uma análise instigante da obsessão, da repressão e das mentiras que as pessoas contam a si mesmas e aos outros para proteger as realidades que constroem.

Alerta Vermelho (Netflix)

Quando a Interpol emite um alerta vermelho — um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo —, o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), entra para o caso. Essa perseguição vai colocá-lo bem no meio de um plano de assalto ousado, forçando-o a se juntar ao grande golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, "Bispo" (Gal Gadot).

A grande aventura que se segue vai levar esse trio ao redor do mundo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada e até uma selva. E o pior de tudo é que estarão, o tempo todo, um na companhia do outro. O elenco de estrelas conta com a participação de Ritu Arya e Chris Diamantopolous.

Gentefied (Netflix)

Criada por dois roteiristas de origem mexicana, Gentefied é uma comédia dramática com episódios de meia hora adaptada da série digital homônima apresentada em Sundance, em 2017. Na série bilíngue sobre família, comunidade, amor e a sensação de deslocamento que atrapalha tudo, três primos lutam para viver o sonho americano, ainda que isso ameace as coisas que eles mais prezam: o bairro, o avô mexicano e a loja de tacos da família.

Ambientado em uma região de Los Angeles em permanente transformação, a segunda temporada do drama cômico em "espanglês" aborda temas importantes, como identidade, classe e como equilibrar a fama instantânea com a tradução de memes para os pais.

Detetive Madeinusa (Amazon Prime Video)

Em Detetive Madeinusa, um novato (Tirullipa) no mundo das investigações bastante atrapalhado é contratado por um lobista bilionário (Whindersson Nunes), para investigar o roubo de um boi premiado. Para desvendar o caso peculiar, o detetive formará uma equipe imbatível com seu assistente Uóston (Bruno Montaleone), a garçonete e vidente Marcela (Gkay), a atendente da loja de acessórios para detetives Larissa (Aisha Jambo) e a hacker Zuleide (Luana Tanaka). Juntos, eles embarcam em uma divertida investigação.

Moscow (Amazon Prime Video)

Moscow é um filme nacional que se passa em uma atmosfera atemporal, dentro de uma cidade assolada por gangues e violência. Acompanhamos a personagem Val (Thaila Ayala), que trabalha como gerente do Moscow Club, um ambiente badalado e que esconde as mais diversas histórias e tramas em seu interior. O filme acontece em uma única noite, que irá mudar a vida de todos naquele lugar.

Werner Schünemann interpreta um mafioso e se diz muito satisfeito em estar neste projeto: “Sinto uma mistura de euforia com orgulho, foi especial participar desse filme por várias razões, entre elas destaco todo processo de pré e produção feitos durante a pandemia. Foi tudo tão novo, saber que podíamos produzir arte e cultura mesmo em um momento tão pesado para o mundo, foi muito estimulante".