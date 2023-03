Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, duas estreias, incluindo a série "Extrapolations - Um Futuro Inquietante" e o reality show musical comandado por Reese Witherspoon e a cantora Kacey Musgraves. Já na Netflix, lançamento da série documental sobre os crimes ocorridos na cidade de Waco, nos Estados Unidos em 1993.

Confira os lançamentos nos streaming desta semana, 20 de março:

Vosso Reino (Netflix)

Produzido na Argentina, Vosso Reino é um suspense político que traz uma batalha épica entre o bem e o mal em sua segunda e última temporada. Na série, o pastor Emilio é eleito presidente da Argentina, mas seu governo não vai bem. Em vez de fazer concessões, Emilio faz pressão e, com novos aliados, cria um exército para implementar um reino de terror. Na luta eterna entre o bem e o mal, seu adversário Tadeo acaba se tornando um líder populista que não vai parar até cumprir sua missão.

O Agente Noturno (Netflix)

Baseado no romance de Matthew Quirk, O Agente Noturno é um sofisticado suspense de ação. A série acompanha um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, a postos para atender um telefone que nunca toca. Até que um dia, ele recebe uma ligação que acaba revelando uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

O Cerco de Waco (Netflix)

Esta série documental dividida em três partes é o relato definitivo sobre o que aconteceu na cidade de Waco, Texas em 1993, quando o líder religioso David Koresh enfrentou o governo dos EUA em um cerco sangrento de 51 dias.

O conflito começou com o maior tiroteio em solo americano desde a Guerra Civil e terminou em um verdadeiro inferno, com as chamas transmitidas ao vivo pela TV. O drama fascinou espectadores de vários países e foi a notícia mais comentada do mundo.

Lançado na esteira do trigésimo aniversário desta tragédia americana, a série é dirigida pelo aclamado cineasta Tiller Russell (Night Stalker: Tortura e Terror), que teve acesso exclusivo a vídeos feitos na unidade de negociação de crises do FBI que foram descobertos recentemente, além de imagens jornalísticas inéditas e gravações do FBI.

A série documental traz entrevistas reveladoras com representantes de todos os lados do conflito, incluindo uma das esposas espirituais de David Koresh, a última criança retirada com vida do complexo, um sniper da equipe de resgate de reféns do FBI, o chefe da unidade de negociação de crises do FBI, e os principais jornalistas que cobriram a história, além de integrantes da equipe técnica da ATF que viram colegas morrerem no tiroteio com membros da seita religiosa.

O Som do Country (Apple TV+)

Série tem participação de Reese Witherspoon e da cantora Kacey Musgraves, ao lado dos músicos e estrelas do country Jimmie Allen, Mickey Guyton e do cantor Orville Peck, em busca da próxima grande estrela da música country. Os músicos atuarão como caçadores de talentos para encontrar artistas talentosos e desvendar a próxima grande estrela do country. O vencedor da competição receberá um prêmio da Apple Music que transformará sua vida, obtendo um apoio e exposição sem precedentes na plataforma.

Extrapolations - Um Futuro Inquietante (Apple TV+)

Série limitada que introduz a ideia de um futuro próximo, em que os efeitos caóticos das mudanças climáticas se tornaram comuns em nosso dia a dia. São oito histórias interligadas sobre amor, trabalho, fé e família ao redor do globo. A série conta com um elenco de estrelas, como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard e Forest Whitaker, entre outros.

