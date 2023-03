Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo o documentário "Voo 370: O Avião que Desapareceu", sobre o voo 370 da Malaysian Airlines deveria ser uma viagem normal de Kuala Lumpur para Pequim e o reality show no Alasca "Sobreviventes". Já na AppleTV+, a série "Real Madrid: Até o Fim", sob o comando de David Beckham.

Voo 370: O Avião que Desapareceu (Netflix)

Com 239 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, o voo 370 da Malaysian Airlines deveria ser uma viagem normal de Kuala Lumpur para Pequim. Mas, logo após a decolagem em 2014, o MH370 sumiu do radar. O chocante desaparecimento desse avião comercial ganhou as manchetes, gerou protestos e transformou a vida dos parentes dos passageiros em um pesadelo. Além disso, teve início uma busca global por respostas que nunca foram encontradas. Ambientada em sete países, esta emocionante série documental da RAW usa material de arquivo para reconstruir o fatídico evento e apresentar ao público três das teorias mais controversas sobre o acidente. O documentário também traz entrevistas com familiares, cientistas, jornalistas e pessoas ao redor do mundo que, mesmo depois de nove anos, ainda esperam por uma explicação. É uma história cheia de conspirações, mistérios, figuras enigmáticas e silêncio das autoridades. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade de honrar a memória daqueles que se foram em um dos maiores casos sem solução de nossa época e continuar pressionando por respostas.

Luther: O Cair da Noite (Netflix)

Em Luther: O Cair da Noite, uma continuação épica em longa-metragem da premiada série "Luther", um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive John Luther (Idris Elba) está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho custe o que custar. O filme também estrela Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, que está de volta como Martin Schenk.

Sobreviventes (Netflix)

Uma série de competição de sobrevivência na qual 16 lobos solitários precisam competir uns com os outros para sobreviver na natureza selvagem do Alasca e ganhar 1 milhão de dólares. Só há uma regra neste jogo brutal: eles precisam formar equipes para vencer.

Real Madrid: Até o Fim (Apple TV+)

A nova produção documental esportiva com três episódios, apresentada por David Beckham, faz uma retrospectiva detalhada sobre as conquistas da temporada (2021/22), em especial nas competições La Liga e Champions League. Ídolos como os ex-jogadores Roberto Carlos e David Beckham dão depoimentos nos episódios, que também contam com a participação dos jogadores brasileiros presentes no time e muito queridos da torcida. Vini Jr, Rodrygo, Marcelo, Éder Militão e Casemiro participam da série com vários depoimentos.

Escola de Quebrada (Paramount+)

O filme conta a história de Luan (Mauricio Sasi), um jovem estudante de escola pública da Zona Leste de São Paulo que, cansado de sempre ser excluído dos grupinhos e, principalmente, ser invisível aos olhos de Camila (Laura Castro), quer ser respeitado e popular. Mas nesse universo, essa missão não parece ser tão simples. Na tentativa de fazer parte de algum grupo, Luan consegue ter a inimizade de todos e até coloca em risco o amado campeonato de futsal da escola. Para fugir dessa bagunça, ele vai precisar da ajuda de seus amigos Rayane (Bea Oliveira) e David (Lucas Righi). Juntos, eles encontram uma maneira de salvar o campeonato e obter a tão desejada atenção de Camila. Ou pelo menos é o que Luan pensa.

