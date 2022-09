Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Dentre os lançamentos, no Star+ estreia a série "Conversas Entre Amigos" baseada no livro homônimo e romance de estreia da autora irlandesa Salley Rooney, e a segunda temporada de "The Kardashians". Já na Netflix, o lançamento da série documental "Bling Ring: A História por Trás dos Roubos" e do longa "O Perfumista".

Bling Ring: A História por Trás dos Roubos (Netflix)

Começou com o reality show, depois veio o filme. Mas a verdade sobre a gangue Bling Ring nunca foi contada... até agora. Dez anos depois dos notórios roubos, os culpados já cumpriram pena e agora contam a verdadeira história das invasões de casas em Hollywood Hills que surpreenderam os Estados Unidos. A série documental mostra o que pode acontecer quando jovens obcecados por fama e celebridades perdem o controle com a ascensão das redes sociais. Com entrevistas com Alexis Haines (Neiers), Nick Norgo (Prugo), Andrea Arlington-Dunne, Gabrielle Hames, Audrina Patridge e Perez Hilton.

O Perfumista (Netflix)

Uma detetive que perdeu o olfato rouba uma poção com o intuito de reconquistar o homem que ama. Depois, ela se une ao perfumista de quem roubou para recuperar o olfato, mas ele é capaz de matar em sua busca pelo aroma perfeito.

Conversas Entre Amigos (Star+)

Em “Conversas Entre Amigos”, Frances e sua melhor amiga, Bobbi, frequentam a mesma universidade. Apesar de já terem namorado anteriormente, o casal manteve-se próximo. Os problemas começam a aparecer em seu relacionamento quando elas fazem amizade com Melissa e Nick. Frances então começa um intenso caso com Nick, o que desafia sua amizade com Bobbi e seu senso de identidade. A série conta uma temporada de 12 episódios e é baseada no livro homônimo e romance de estreia da autora irlandesa Salley Rooney.

The Kardashians (Star+)

Após uma primeira temporada de grande sucesso, “The Kardashians” retorna com novos episódios. A segunda temporada continua acompanhando as vidas em constante mudança de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. A família Kardashian/Jenner dá as boas-vindas ao público, para que ele as acompanhe em suas maiores conquistas e lutas: de amores intensos e marcos de mudança de vida a sucessos inimagináveis. O laço familiar permanece inquebrável à medida que elas navegam em suas vidas públicas e privadas diante dos olhos do mundo.

Entre Casamentos (Star+)

A produção apresenta o romântico incurável Stefan (Gavin Drea, Vikings: Valhalla), que conhece a carismática Katie Connell (Rosa Salazar, Maze Runner) na temporada de casamentos. Sabendo que ela está noiva de um magnata rico, ele invade seu casamento para tentar impedir a cerimônia, mas seus planos saem completamente fora do esperado e oito pessoas são envenenadas na mesa do jantar. Stefan e Katie então fogem da lei, com Katie como principal suspeita de um crime chocante. Eles poderão afastar a polícia, criminosos organizados e seus sentimentos complicados um pelo outro enquanto tentam limpar seus nomes?

