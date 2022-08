Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e minisséries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, duas estreias, incluindo o documentário sobre o skatista Leo Baker durante sua preparação para as Olimpíadas de 2020, e a minissérie Eu Matei Meu Pai, que conta a inédita história real de Anthony Templet que assassinou o pai e jamais negou esse fato. Já Na Amazon Prime Video, a estreia de Notícia de um Sequestro, sobre o livro homônimo de Gabriel García Márquez.

Em Nome do Céu (Star+)

Em Nome do Céu é uma série original inspirada no best-seller de Jon Krakauer, que acompanha os eventos que levaram ao assassinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e de sua filha em um subúrbio em Salt Lake Valley, no estado de Utah, em 1984. Enquanto o detetive Jeb Pyre (Andrew Garfield) investiga os eventos que acometeram a família Lafferty, ele descobre verdades ocultas sobre a origem da religião mórmon e as consequências violentas da fé inabalável. O que Pyre, um mórmon devoto, descobre o leva a questionar sua própria fé.

Eu Matei Meu Pai (Netflix)

Eu Matei Meu Pai é uma série documental sem precedentes, que conta a inacreditável e inédita história real da família Templet. Anthony Templet assassinou o pai e jamais negou esse fato. Mas o motivo do crime é uma questão complexa, com implicações tão profundas que vão muito além dos laços familiares. Em três episódios, a série mergulha na psique de Anthony, mostrando o que o levou ao fatídico 3 de junho de 2019 e as consequências mentais e emocionais que ele vem enfrentando.

A Vida no Skate com Leo Baker (Netflix)

O longa-metragem narra a história do skatista Leo Baker durante sua preparação para as Olimpíadas de 2020. Diante de apostas cada vez mais altas e da desconexão entre como o mundo o vê e quem ele sabe que é, Leo sente a pressão de manter o rumo ou ser verdadeiro consigo mesmo e dá uma virada na sua carreira e vida. A Vida no Skate com Leo Baker é a jornada do skatista para equilibrar o mundo de gênero definido do esporte, a transição, a sociedade e a cultura do skate, que o leva a fazer o imaginável.

Notícia de um Sequestro (Amazon Prime Video)

A história emocionante e cheia de suspense segue as provações de um pequeno grupo que foi sequestrado na década de 1990 por traficantes colombianos - Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) e Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo) - e os esforços extraordinários de seus entes queridos para libertá-los - Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) e Nydia Quintero (Constanza Duque).

Abbott Elementary (Star+)

Uma comédia sobre local de trabalho que acompanha um grupo de professores dedicados e apaixonados, e um diretor ligeiramente surdo navegando pelo sistema de escolas públicas da Filadélfia. Apesar de toda as dificuldades, eles estão determinados a ajudar seus alunos a terem sucesso na vida, e embora esses incríveis servidores públicos possam estar em menor número e sem recursos, eles amam o que fazem, mesmo não amando a atitude do distrito escolar em relação à educação das crianças.

