Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspenses, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nas plataformas de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Untold: Caitlyn Jenner, sobre a trajetória da atleta transexual. Já na Disney+, o destaque fica para Viúva Negra, que estreia para todos os assinantes sem taxa extra. Na Apple TV+, chega a segunda temporada da série de realidade distópica See.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Untold: Caitlyn Jenner (Netflix)

Dizem que essa é uma competição para coroar o melhor atleta do mundo. Uma competição brutal de dois dias de eventos que testa a capacidade de corrida, pulo e arremesso de seus competidores. Depois de uma tentativa fracassada em 1972, Caitlyn Jenner assumiu como sua missão ganhar a medalha de ouro no decatlo nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Ao treinar todos os dias por 4 anos consecutivos, ela acabou se tornando a favorita. Mas, para Jenner, o decatlo olímpico de 1976 foi mais do que apenas um teste atlético. Foi o que despertou um tumulto interno a respeito de sua própria identidade.

Após estabelecer um novo recorde mundial e ganhar a medalha de ouro em Montreal, a imagem de Jenner se tornou o padrão de excelência atlética e a impulsionou a um imediato super estrelato americano. O feito atlético que tanto desejou e a imagem de celebridade que alcançou, no entanto, também se tornaram os principais impeditivos de aceitar a sua identidade. Essa história é contada com uma coleção extraordinária de arquivos de filmagens inéditas, incluindo rolos de filmes olímpicos recentemente descobertos e vídeos caseiros da família de Jenner, em que ela própria fala de sua vida com novas percepções, sobre o ouro, a relação com os filhos e a decisão de fazer a readequação de gênero. Jenner está ciente de quem ela era e de quem ela é hoje.

A Saída (Netflix)

Em um centro de tratamento de amnésia depois de um acidente terrível que matou toda sua família, Julia começa a fazer amizade com outros pacientes que passaram por traumas estranhamente similares. Por exemplo Adam, um garoto misterioso que passa a ser seu guia no hospital. De repente, Julia passa a ter sonhos e visões que parecem reais demais e começa a questionar se esse lugar realmente é o que promete. Tentando fugir e encontrar a verdade, ela descobre que o mundo não é o que parece.

Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes (Netflix)

Live Hallangen é declarada morta. Horas depois, ela acorda na mesa de autópsia com uma fome peculiar e insaciável. Enquanto isso, seu irmão Odd tenta administrar a funerária da família, mas as poucas mortes da cidadezinha norueguesa de Skarnes dificultam a empreitada. Agora, Live precisa controlar sua nova e perigosa natureza, além de decidir se vai sacrificar outras vidas para sobreviver. Ironicamente, ela pode ser a "ajuda" que faltava para os negócios dos Hallangen.

Viúva Negra (Disney+)

Após a estreia no Prime Acess por 69,90, o filme agora está disponível no catálogo da Disney+ sem taxas extras. No longa, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) também é conhecida como Viúva Negra, e confronta o lado mais sombrio de sua história quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável disposta a tudo para destruí-la, Natasha precisa agora lidar com seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de se tornar uma Vingadora.

See (Apple TV+)

See é ambientada em um futuro distante, quando a humanidade perde a visão. Na segunda temporada, Baba Voss luta para reunir a família desintegrada e fugir da guerra e das políticas de onde vive, mas quanto mais ele se afasta, mais ele se envolve, e o surgimento do seu irmão rival ameaça ainda mais a família.

A segunda temporada terá a participação de Dave Bautista (Guardiões da Galáxia) no papel de Edo Voss, irmão do personagem interpretado por Jason Momoa, Baba Voss. Novos membros integram o elenco fixo da série ao lado de Bautista: Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (A Forma da Água) e Tamara Tunie (O Voo).