Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Não faltam figurões para as principais estreias do streaming: desde Mike Tyson e John McAfee, que ganharam documentários biográficos, até grandes estrelas de Hollywood – como Sylvester Stallone, Kevin Hart e Mark Wahlberg, todos em produções originais. E, por fim, o famoso Queer Eye estreia com versão brasileira (e a mesma receita de sucesso). Confira as dicas!

Mike: Além de Tyson (Star+)

Essa minissérie de oito episódios, do criado e roteirista Steve Rogers (também por trás do filme Eu, Tonya) conta os altos e baixos do pugilista, desde a infância conturbada até o estrelado no boxe. E, além de excentricidades, essa obra aborda temas como racismo, diferenças sociais e mídia.

Queer Eye: Brasil (Netflix)

Seguindo a mesma fórmula de sucesso da versão internacional, a série chega ao nosso país com os “Cinco Fabulosos”: homens assumidamente gays que aproveitam os conhecimentos em bem-estar, beleza, cultura, design e estilo para transformar pessoas com histórias de vida inspiradoras.

Samaritano (Prime Video)

Com roteiro de Bragi F. Schut (Escape Room), esse filme traz Sylvester Stallone como um herói que decidiu pela “aposentadoria” após vencer um supervilão. Só que, depois de duas décadas anônimo, uma amizade inesperada com uma criança dá início a uma trama repleta de suspense e ação.

John McAfee: Gênio, Polêmico e Fugitivo (Netflix)

Esse documentário reúne imagens e entrevistas que retratam o período em que o empreendedor e criador do primeiro sistema antivírus passou foragido da justiça, sob suspeita de assassinato, e com fortuna desfeita após investimentos ruins e perdas provocadas pela crise econômica de 2008.

De Férias da Família (Netflix)

Com Kevin Hart e Mark Wahlberg, a comédia conta a história de um homem que finalmente poderá ter algum tempo livre após esposa e filhos saírem de casa. Mas retomar o contato com o ex-melhor amigo também garantiu um fim de semana agitado, com situações extremas e muitas loucuras.

