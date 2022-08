Entrevistas e reuniões: veja agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais nesta sexta-feira, 26. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h30, participa de sabatina O Globo/CBN/Valor, no Rio de Janeiro (RJ).

Às 17h, tem encontro com lideranças em Juiz de Fora (MG).

Hotel Ritz. Endereço: av. Barão do Rio Branco, 2.000, Centro.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 12h, será entrevistado no programa Pânico, na rádio Jovem Pan, em São Paulo (SP).

Às 20h, deve comparecer à Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 8h30, tem encontro com o candidato a governador no Rio de Janeiro Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro (RJ).

Local: Hotel Pestana Atlântica. Avenida Atlântica, 2964 - Copacabana.

Simone Tebet (MDB):

Às 7h30, participa de sabatina do Jornal da Manhã, da Jovem Pan.

Às 14h, participa de reunião de coordenação da campanha, no Rio de Janeiro (RJ).

Às 20h55, será entrevistada ao vivo no Jornal Nacional, da Rede Globo.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

