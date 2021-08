Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre romance e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Untold: Briga na NBA, sobre um dos maiores conflitos da NBA. Já na Amazon Prime Video, o destaque fica para a série baseada na coluna homônima do New York Times, Modern Love, que ganha sua segunda temporada.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Modern Love (Amazon Prime Video)

Nesta temporada, o amor quebrará todas as regras: uma velha chama irá reacender. Um teste de amigos vs. amantes. Uma garota noturna e seu garoto diurno. Um romance com a ex de um ex. Uma noite só. Uma promessa impossível. O fantasma de um amante perdido. Uma exploração da sexualidade. A segunda temporada de oito episódios traz à vida uma coleção de histórias sobre relacionamentos, conexões, traições e revelações. Cada episódio mostra o amor em todas as suas belas e complicadas formas, todas inspiradas por verdadeiros eventos da coluna do New York Times com o mesmo nome.

Untold: Briga na NBA (Netflix)

19 de novembro de 2004 é um dia que a NBA preferiria esquecer, mas, para os jogadores, técnicos, árbitros e torcedores envolvidos, foi inesquecível. A temporada estava apenas começando. Os jogadores do Indiana Pacers, que viviam perdendo, decidiram aproveitar o momento para tentar demonstrar dominância contra o Detroit Pistons, que defendia o título. Quase no fim do jogo, Ron Artest, do Indiana, empurrou Ben Wallace, do Detroit, iniciando uma briga entre os times. Para piorar a situação, um torcedor jogou um copo de cerveja bem no peito de Artest. Foi aí que a briga acabou se transformando no maior conflito da história da NBA: os jogadores foram para as arquibancadas, os torcedores invadiram a quadra, e a polícia teve que entrar em cena para tentar controlar esse caos.

Dias depois, tentando proteger a imagem da liga, o dirigente David Stern suspenderia Artest por toda a temporada, seu colega de time Stephen Jackson por 30 jogos e Jermaine O’Neal por 25 jogos, as suspensões mais longas da história da NBA.

A mídia contribuiu para o escândalo, rotulando os jogadores de violentos e incontroláveis. Agora, pela primeira vez, apresentamos vídeos inéditos do incidente e ouvimos a história da boca dos envolvidos. Os jogadores finalmente terão a oportunidade de se defender e explicar o que realmente aconteceu no jogo que manchou suas reputações dentro e fora das quadras.

Beckett (Netflix)

De férias na Grécia, o turista americano Beckett (John David Washington) vira alvo de uma perseguição depois de um terrível acidente. Com a vida em risco, ele tenta desesperadamente chegar à embaixada dos Estados Unidos para limpar seu nome. Em um cenário de turbulência política e muita tensão, a polícia começa a fechar o cerco em torno de Beckett, que se envolve cada vez mais em uma perigosa rede de conspirações.

Valéria (Netflix)

Valéria é uma romancista em crise, tanto com a escrita quanto com seu marido. Por sorte, suas três melhores amigas, Carmen, Lola e Nerea, a apoiam em suas estripulias, enquanto vivem as próprias aventuras. As quatro estão imersas em um turbilhão de emoções que mistura amor, amizade, ciúmes, infidelidade, dúvidas, corações partidos, segredos, trabalho, preocupações, alegria e sonhos para o futuro.

CODA (Apple TV+)

Ruby é a única pessoa que ouve em sua casa, uma criança CODA (sigla em inglês para ‘children of deaf adults’). Quando a jovem de 17 anos descobre um coral da escola e floresce sua paixão por cantar, Ruby fica dividida entre as obrigações com a família, visto que é a intérprete dos pais, e o seu futuro na música.

