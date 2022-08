Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Não faltaram lançamentos para as plataformas de streaming nesta semana. É o caso de She-Hulk – ou Mulher-Hulk, no título em português –, que provocou polêmica por conta dos efeitos gráficos e finalmente está disponível para os espectadores, ou House of the Dragon, que explica as origens da família Targaryen, de Game of Thrones. Mas isso não significa que essas são as duas únicas opções, já que há até diretor vencedor de Oscar entre os estreantes. Confira as dicas!

She-Hulk (Disney+)

Essa série acompanha Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um “pequeno” detalhe: ela é parente de Bruce Banner (Mark Ruffalo), também conhecido como o Incrível Hulk. Agora, ela precisa conciliar sua carreira de especialista em casos jurídicos sobre-humanos com sua própria versão super poderosa e de dois metros de altura.

House of the Dragon (HBO Max)

Na história, o foco está na família Targaryen, a mesma de Daenerys Targaryen, e em como a dinastia chegou ao fim, quase levando à extinção dos dragões. Em relação ao universo de Game of Thrones, a série volta 200 anos para explicar as consequências desse período e a verdadeira origem das lendas que continuaram no imaginário de Westeros por séculos. Entreia no domingo, 21.

Sandman (Netflix)

Nesta ficção inspirada em HQs, existe outro mundo que espera por todos nós quando fechamos os olhos e dormimos — um lugar chamado Sonhar, onde Sandman, Mestre dos Sonhos (Tom Sturridge), dá forma a medos e fantasias mais profundos. Mas quando Sandman é capturado de forma inesperada e feito prisioneiro por um século, sua ausência desencadeia uma série de incidentes que mudarão para sempre o Sonhar e o mundo desperto.

Treze Vidas – O Resgate (Prime Video)

Baseado na história real que tocou o mundo, "Treze Vidas - O Resgate" é o relato emocionante do resgate de um time mirim de futebol na caverna Tham Luang, na Tailândia, onde eles ficaram presos por causa de chuvas torrenciais e inundações. Tem direção de Ron Howard, vencedor do Oscar com o filme “Uma Mente Brilhante” em 2002.

Echoes (Netflix)

Durante anos, as gêmeas idênticas Leni e Gina (Michelle Monaghan) têm trocado de identidade em segredo. Mas, quando uma delas desaparece e a polícia acredita ser uma fuga planejada, a irmã se convence de que algo ruim aconteceu e passa a investigar o próprio passado para encontrar pistas que levem à solução do caso.

