Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e romance, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo a 4ª temporada da série Virgin River, e o filme Agente Oculto, com Ryan Gosling. Na Globoplay, estreia Medida Provisória, filme dirigido por Lázaro Ramos, e no Star+, o filme Concorrência Oficial, estrelado por Penélope Cruz e Antonio Banderas.

Concorrência Oficial (Star+)

A história apresenta um bilionário que, com medo de perder a sua importância, contrata um grupo de atores para fazer um filme. O trio é composto por Lola Cuevas (Penélope Cruz), uma importante cineasta e os atores egocêntricos, Félix Rivero (Antonio Banderas) e Iván Torres (Oscar Martinez). Enquanto o filme é produzido, os dois atores, que são mais parecidos do que acreditam que sejam, terão que aprender a deixar as diferenças de lado para que assim consigam contracenar através da direção de Lola.

Agente Oculto (Netflix)

O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry (Ryan Gosling), codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). No passado, Gentry foi um habilidoso "negociante da morte", mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani Miranda (Ana de Armas) já está pronta para defendê-lo.

Vidrados (Netflix)

Vidrados está de volta para a temporada 3, com alguns dos melhores artistas do mundo competindo para ser o maior dos vidreiros. São dez artistas reunidos na maior oficina do vidro dos Estados Unidos para colocar seus limites criativos à prova. Em cada episódio, os sopradores de vidro precisam impressionar os avaliadores para evitar a eliminação. O prêmio pode mudar a vida deles e dar um grande impulso em suas carreiras.

Virgin River (Netflix)

Apesar de não saber se o filho que espera pertence ao falecido marido Mark ou a Jack, Mel começa a temporada 4 com otimismo. Ela queria ser mãe há anos e agora o sonho está mais perto de se realizar. Embora Jack esteja empolgado e ofereça apoio, a questão da paternidade o aflige. Para complicar tudo, aparece um novo médico bonitão que está disposto a formar uma família. Hope ainda se recupera do acidente de carro e os efeitos psicológicos da lesão cerebral terão consequências sérias para ela e Doc. Querendo provar a inocência do homem que ama, Brie acaba se aproximando de Mike e também da violenta rede criminosa de Calvin. Mesmo envolvido em um novo romance, Preacher não perde a esperança de reencontrar Christopher e Paige.

Medida Provisória (Globoplay)

Após a estreia nos cinemas, o filme dirigido por Lázaro Ramos chega ao streaming. O enredo se passa num futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a voltarem à África como forma de reparar os tempos de escravidão, a partir desse conflito e da história de amor vivida pelos personagens de Taís e Alfred, o filme debate questões sociais e mistura humor, drama e thriller.

O roteiro é baseado no sucesso teatral brasileiro Namíbia, Não!”, de Aldri Anunciação – que também integra o elenco como ator. Escrito originalmente em 2011, Ramos se apaixonou pelo texto e o adaptou para o cinema em 2015, sendo ele filmado em 2019 em diversas locações na cidade do Rio de Janeiro.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.