Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do suspense Echo Valley, com Julianne Moore, uma mãe que luta para fazer as pazes com sua filha, Claire (Sydney Sweeney). Já na Netflix, estreia da série documental Air Cocaine: Traficantes nas Alturas, sobre a história de 700 kg de cocaína encontrados em um jato particular.

Echo Valley (Apple TV+)

No suspense Echo Valley, Kate (Julianne Moore) é uma mãe que luta para fazer as pazes com sua filha, Claire (Sydney Sweeney) uma situação que se torna ainda mais perigosa quando a jovem aparece à sua porta, assustada, tremendo e coberta do sangue de outra pessoa. Enquanto Kate tenta juntar as peças da chocante verdade sobre o que aconteceu, ela descobre até onde uma mãe é capaz de ir para tentar salvar sua filha, nesta história envolvente sobre amor, sacrifício e sobrevivência.

Air Cocaine: Traficantes nas Alturas (Netflix)

No dia 20 de março de 2013, quatro franceses são presos a bordo de um jatinho particular no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana: dois ex-pilotos da Força Aérea e dois passageiros a caminho de Saint-Tropez. Com eles, 700 kg de cocaína distribuídos em 26 malas. Nenhum deles tem perfil de traficante internacional de drogas e ninguém sabe de quem são as malas. Quem não está contando toda a verdade? Quem está envolvido no caso? O que está realmente por trás dessa montanha de drogas?

Fubar (Netflix)

Luke Brunner é um veterano da CIA que, até pouco tempo, estava prestes a se aposentar. Mas depois de salvar a filha, também agente, em sua última missão, ele está de volta para encarar uma nova vilã. Desta vez, é uma antiga paixão de Luke que ameaça destruir o mundo... se não acabar com a vida dele primeiro.

Nossos Tempos (Netflix)

Em 1966, os físicos visionários Nora e Héctor viajam acidentalmente para 2025, um futuro impressionante dominado pela tecnologia, com normas sociais totalmente diferentes. Nora se dá muito bem em um mundo que reconhece seu talento e dá mais autonomia às mulheres, mas Héctor tem dificuldade para se encaixar. Então, Nora fica dividida entre voltar ao passado com o homem que ama ou ficar nesse futuro promissor.

O Pranto do Mal (HBO)

Algo está perseguindo Andrea, mas ninguém, nem mesmo ela mesma, sabe o que é. Vinte anos atrás, a dez mil quilômetros de distância, a mesma presença aterrorizava Marie. Camila era a única pessoa que conseguia entender o que estava acontecendo com ela, mas ninguém acreditava nela. Quando confrontados com essa ameaça, os três ouvem o mesmo som avassalador.