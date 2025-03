Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Ladrões de Drogas, baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, acompanha a história de dois amigos (Brian Tyree Henry e Wagner Moura) que se disfarçam de agentes para roubar pequenos traficantes e se envolvem em um grande esquema de tráfico de drogas. Já no Prime Video, estreia da terceira temporada de A Roda do Tempo.

Ladrões de Drogas (Apple TV+)

Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, a série acompanha dois amigos delinquentes (Brian Tyree Henry e Wagner Moura) da cidade de Filadélfia, no estado da Pennsylvania, que se passam por agentes da DEA (órgão federal dos Estados Unidos para controle e repressão de narcóticos) para roubar uma casa no interior. No entanto, o golpe transforma-se em uma perigosa ação de vida ou morte à medida que eles expõem e desmantelam a maior rota de narcóticos escondida na costa leste do país.

La Chimera (Mubi)

Retornando a uma pequena cidade no Mar Tirreno, Arthur encontra seu bando miserável de saqueadores de túmulos, ladrões de artefatos etruscos e maravilhas arqueológicas. Arthur tem um dom que ele usa para ajudar a gangue: ele sente vazio. O vazio da terra onde são encontrados os vestígios de um mundo passado. O mesmo vazio que a lembrança de seu amor perdido, Beniamina, deixou nele. Em uma jornada de aventura entre os vivos e os mortos, entre florestas e cidades, entre festas e solidão, os destinos interligados desses personagens se revelam, todos em busca da Quimera.

A Roda do Tempo (Prime Video)

Na terceira temporada, enquanto as ameaças contra a Luz se multiplicam, Moiraine Damodred (Rosamund Pike) e Rand al'Thor (Josha Stradowski) embarcam em uma perigosa jornada para o Deserto de Aiel para descobrir o verdadeiro destino do Dragão Renascido.

Delicious (Netflix)

Uma família alemã passa as férias em sua casa de veraneio na França. A fachada da vida perfeita começa a desmoronar quando, em uma noite, eles atropelam uma jovem e resolvem levá-la com eles. Por trás da vontade inicial de ajudar, necessidades completamente diferentes logo vêm à tona. Cada integrante da família parece querer usá-la para algo diferente, um erro que logo será vingado, mudando a vida de todos.

The Electric State (Netflix)

The Electric State é uma aventura de ficção científica espetacular dos diretores de Vingadores: Ultimato ambientada em um mundo futurista com um toque retrô da década de 1990. Millie Bobby Brown interpreta Michelle, uma adolescente órfã que vive em uma sociedade em que robôs que lembram desenhos animados e mascotes já serviram aos humanos de forma pacífica. Esses robôs agora estão exilados após uma rebelião fracassada. A visão de mundo de Michelle cai por terra quando ela recebe a visita de Cosmo, um robô meigo e misterioso controlado por Christopher, seu genial irmão mais novo que ela achava que estava morto. Determinada a encontrá-lo, Michelle cruza o sudoeste dos Estados Unidos acompanhada de Cosmo e logo se une a contragosto a Keats, um contrabandista de segunda categoria, e Herman (dublado por Anthony Mackie), seu robô sarcástico.

Ao se aventurarem na Zona de Exclusão de Robôs, uma região cercada do deserto onde os robôs vivem à própria sorte, Keats e Michelle encontram um colorido grupo de novos aliados e passam a ter uma visão mais clara de que as forças que estão por trás do desaparecimento de Christopher são mais sinistras do que eles esperavam.