Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no feriado

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia de O Retorno do Rei: Queda e Ascensão de Elvis Presley, sobre a carreira do cantor americano com imagens raramente vistas do Especial de 68. Já na Apple TV+, estreia da segunda temporada das séries Silo e Mal de Família.

O Retorno do Rei: Queda e Ascensão de Elvis Presley (Netflix)

Junho de 1968 talvez tenha sido o momento mais significativo da carreira lendária de Elvis Presley. Sua ascensão meteórica ao estrelato no meio da década de 50 precedeu seu período de dois anos no Exército dos EUA, que começou em março de 1958. Quando ele retornou em 1960, o país estava à beira de uma mudança importante. A nova década chegou trazendo transformações radicais na política, na cultura pop e na música. Mas, em vez de estar no meio das discussões cruciais da época, Elvis ficou de lado. Sob a direção do empresário e gênio dos negócios Coronel Tom Parker, Elvis estava atuando em vários filmes de Hollywood que ninguém acreditava que fariam sucesso. Em 1968, ele já não se apresentava para o público há sete anos. O posto de rei do rock and roll que Elvis ocupava já não era mais dele. Rolling Stones, Beatles, Motown, Hendrix e uma infinidade de outros artistas de sucesso o tornaram uma figura obsoleta na cena musical.

No verão de 1968, em vez de gravar um programa voltado para a família a pedido de Parker, Elvis insistiu que queria voltar às suas raízes do rock and roll com um show ao vivo celebrando os maiores sucessos do seu passado e abrindo caminho para um futuro ambicioso. O resultado, apelidado de "The Elvis Presley Comeback Special" é considerado um dos maiores momentos da carreira de Elvis.

Por meio de entrevistas reveladoras, acesso sem precedentes aos arquivos pessoais de Elvis e do Coronel, além de imagens raramente vistas do Especial de 68 e de seus ensaios, o público poderá reviver esse momento crucial na carreira do rei e mergulhar no furor e caos da década de 1960 à luz de um dos ícones culturais mais marcantes dos Estados Unidos.

As Irmãs Guerra (Netflix)

As Irmãs Guerra conta a história do confronto entre Perla e Antonia, duas irmãs cujos laços foram rompidos pelo amor e pela traição. Após anos de manipulação, Perla descobre que sua filha, levada por Antonia, está viva. Decidida, ela entra na prisão para salvá-la, dando início a uma vingança que transformará sua família e seu destino. Uma intensa luta por justiça e redenção se desenrola, com o poder e o amor em jogo.

As Crianças Perdidas (Netflix)

Após a queda de um avião, quatro crianças indígenas perdidas e sozinhas na selva amazônica colombiana precisam usar a sabedoria ancestral para sobreviver enquanto uma missão de resgate sem precedentes é organizada.

Mal de Família (Apple TV+)

Estreia da segunda temporada. Dois anos após a "morte acidental" do marido abusivo de Grace, as unidas irmãs Garvey podem ter superado as suspeitas, mas quando as verdades do passado retornam, elas são empurradas de volta aos holofotes, com mentiras sendo contadas e segredos sendo revelados, enquanto são forçadas a descobrir em quem podem confiar.

Silo (Apple TV+)

Estreia da segunda temporada. Silo conta a história das últimas dez mil pessoas da Terra, vivendo em casas nas profundezas do planeta, protegidas do mundo tóxico e mortal do lado de fora. Porém, ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído, e quem tenta descobrir enfrenta consequências fatais. Ferguson é Juliette, uma engenheira que procura por respostas sobre o assassinato de um amigo querido e esbarra em um mistério que vai muito além do que ela podia imaginar, levando-a a descobrir que, se mentiras não matam, a verdade pode ser fatal.