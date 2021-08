Os 10 atletas olímpicos mais ricos de 2021

4. Roger Federer - US$ 450 milhões

Fora da Olimpíada de Tóquio por uma lesão no joelho, a lenda do tênis suíço não conseguirá adicionar o primeiro ouro olímpico individual a sua coleção - Federer foi ouro nas duplas com Stan Wawrinka em Pequim 2008 e Prata no individual em Londres 2012. Com 39 anos, o tenista ainda não se aposentou. ele conta com 13 grandes patrocínios, incluindo Rolex, Mercedes-Benz, Barilla, Moët & Chandon e Uniqlo. 20 vezes campeão de Grand Slam é um dos dois únicos atletas ativos a ter faturou 100 milhões de dólares em um único ano apenas de patrocínios - sendo o outro o jogador de golfe Tiger Woods - de acordo com a Forbes.

3. Floyd Mayweather Jr. - US$ 1,2 bilhão

O boxeador americano, medalhista de bronze olímpico nos Jogos de 1996, afirmou recentemente que é um bilionário, com um patrimônio líquido de 1,2 bilhão de dólares. Com 44 anos, o boxeador conseguiu a maior parte da sua fortuna de lutas profissionais e patrocínios. Ele revelou que boa parte de seus ganhos veio de apenas duas lutas de grande sucesso: contra Conor McGregor do UFC (350 milhões de dólares) e contra Manny Pacquiao (300 milhões de dólares). Segundo a Forbes, Floyd foi o atleta mais bem pago do mundo em 2019. O americano tem um cartel de 50 vitórias em 50 combates, 27 deles por nocaute.

2. Anna Kasprzak - US$ 1,4 bilhão

Anna Kasprzak é uma cavaleira dinamarquesa que participou das Olimpíadas de 2012 e 2016. O seu melhor resultado foi um quarto lugar em Londres. Apaixonada por cavalos, ela dirige um celeiro particular de adestramento em Haderslev, Dinamarca. Ela monta por profissão e por prazer, mas seu grande patrimônio líquido vem da Ecco, uma fabricante dinamarquesa de calçados, da qual ela é uma das herdeiras, junto com sua mãe e irmão. Com uma receita anual de quase 1,5 bilhão de dólares, a empresa vende seus produtos em 90 países. Com uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares em 2019, aos 29 anos, ela era uma dos apenas oito bilionários com menos de 30 anos e uma das mais ricas da geração do milênio, também de acordo com a Forbes.

1. Ion Tiriac - US$ 1,7 bilhão

Surpreendentemente, o mais rico de todos os atletas olímpicos é um jogador de tênis romeno, Ion Tiriac, de Brasov. O romeno fez parte da equipe olímpica de hóquei no gelo de 1964 antes de fazer seu nome no tênis como jogador e, em seguida, treinador de diversos atletas.

O tênis tornou Tiriac um milionário, mas foram os negócios que o tornaram bilionário. Tudo começou após a queda do comunismo na Romênia em 1990, quando ele fundou o Banco Tiriac, o primeiro banco privado do país, e mais tarde se envolveu em outros investimentos, incluindo seguros, leasing de automóveis e concessionárias, imóveis e companhias aéreas locais.

Em 2007, Tiriac foi listado pela Forbes com um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão de doláres, tornando-se o primeiro romeno a figurar na lista. De acordo com o Romania Insider, sua fortuna atingiu o pico de 2 bilhões de dólares em 2014, tornando-o o atleta mais rico do mundo, levando a coroa de Michael Jordan na época. Com 82 anos, o ex-tenista é o terceiro romeno mais rico.