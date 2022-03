Onix Day: como conseguir ingressos para o show gratuito do Lollapalooza

Patrocinadora master do Lollapalooza Brasil, a Chevrolet promoverá a terceira edição do #OnixDay na quinta-feira, 24 de março, com abertura dos portões às 16h no Autódromo de Interlagos em São Paulo.

O evento gratuito acontece um dia antes do início do festival, que vai dos dias 25 a 27 de março, e terá shows dos cantores internacionais Doja Cat, Machine Gun Kelly, Kehlani e a brasileira Pabllo Vittar.

Tenho um Chevrolet Onix, como vou ao Onix Day?

Quem é convidado ou proprietário de um Chevrolet Onix terá acesso gratuito e exclusivo ao evento, além de participar de ativações especiais para clientes Chevrolet.

É preciso se cadastrar no site http://www.chevrolet.com.br/onix-no-lolla para concorrer a um par de ingressos. Os sorteados receberão um código por e-mail para trocar por ingressos virtuais.

Como conseguir ingresso para o Onix Day?

Para o público geral, os ingressos gratuitos poderão ser obtidos de algumas formas. A principal é pelas redes sociais da @chevroletbr e através de alguns influenciadores surpresa no TikTok, mas detalhes sobre quem seriam os influencers não foram divulgados pela Chevrolet até o momento.

Rádios também podem anunciar locais surpresas para o público ir e conseguir tíquetes. Em São Paulo, por exemplo, a 89 FM anunciou a distribuição de ingressos para aqueles que aparecessem em um local no bairro de Moema por volta do meio-dia desta sexta-feira, 18.

Alguns usuários do Twitter relataram ter conseguido o ingresso por anúncios nas redes sociais.

A expectativa é que mais ações como essa aconteçam durante a semana, então vale ficar ligado nas redes sociais da Chevrolet ou até acompanhar a hashtag #OnixDay pelo TikTok e Twitter.

A matéria será atualizada caso mais informações sejam divulgadas.

Consegui o código para o Onix Day, e agora?

1. Entrar no site http://www.ticketsforfun.com.br e acessar o banner do evento #OnixDay;

2. Digitar o código encontrado para ter acesso ao evento;

3. Selecionar a quantidade de ingressos (cada código dá direito a 1 [UM] ingresso) e clicar em finalizar;

4. Conferir as informações, clicar no aceite sobre a "Política de Privacidade" e "Termos de Uso" e depois em Finalizar Pedido;

5. Digitar o email e clicar em continuar;.

6. Se já tiver cadastro na Tickets for Fun, escolha como deseja receber o PIN de autenticação, clicar em enviar e digitar o código PIN e validar;

7. Caso não tenha cadastro, preencha todos os campos necessários e clique em continuar;

8. Selecione o modo de entrega "E-Ticket" para receber seu ingresso por email e clique em continuar;

9. Pronto! Seu pedido foi efetuado com sucesso e você receberá seu ingresso no e-mail cadastrado.

