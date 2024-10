O que fazer nos primeiros 5 minutos da entrevista de emprego para impressionar o recrutador

Os primeiros minutos de uma entrevista de emprego são cruciais para causar uma boa impressão. Isso porque é nesse momento que você terá a oportunidade de se apresentar e mostrar seu potencial ao recrutador. Para ajudar você a se destacar, aqui estão quatro conselhos práticos sobre o que fazer nos primeiros cinco minutos da sua entrevista, de acordo com o site Robert Walters:

1. Lembre-se: A entrevista começa antes de entrar na sala

A entrevista começa muito antes de você apertar a mão do recrutador. Desde o momento em que você sai de casa, sua postura e atitude podem ser observadas. Você nunca sabe se o entrevistador pode estar na mesma fila do café ou entrando no prédio ao mesmo tempo que você. Portanto, é fundamental projetar uma imagem amigável, confiante e profissional desde o início.

Certifique-se de chegar cedo, o que lhe dará tempo para se preparar mentalmente e se hidratar. Converse com a recepcionista, desligue o celular e observe o ambiente ao seu redor; isso pode fornecer tópicos para conversas mais tarde. Evite tentar memorizar informações de última hora, pois você deve parecer calmo e organizado, não apressado e despreparado.

O que não fazer:

Um candidato, ao chegar, foi flagrado reclamando em voz alta sobre a reunião e fumando na calçada. Para sua surpresa, ele descobriu que o recrutador era quem o estava entrevistando. Essa não é a melhor maneira de começar!

2. Trate todos que encontrar como seu entrevistador

É vital ser educado e simpático com todas as pessoas que você encontrar ao longo do processo de entrevista. Desde o momento em que você cumprimenta a recepcionista até as pessoas que compartilham o elevador com você, todos representam a empresa. As impressões que os funcionários têm sobre você podem influenciar a decisão final.

O que não fazer:

Certa vez, um candidato tratou mal alguém que ele achava ser um assistente, pedindo de forma ríspida que a pessoa lhe trouxesse água. Para sua surpresa, essa "assistente" era a líder do painel de entrevistas. Essa atitude desrespeitosa pode deixar uma impressão negativa e prejudicar suas chances.

3. Crie uma impressão inicial forte

As primeiras impressões são fundamentais, e os sinais não verbais são ainda mais importantes do que as palavras. Nos primeiros minutos, sorria, aperte a mão firmemente, faça contato visual e demonstre que está feliz por estar ali. Incline-se levemente, levante levemente as sobrancelhas e espere ser convidado a se sentar. Transmita uma atitude de energia, entusiasmo e interesse.

O que não fazer:

Um candidato pediu um copo de água antes da entrevista. Ele derramou um pouco antes de conhecer o recrutador, e o aperto de mão ficou molhado e frio. Isso pode causar uma impressão negativa logo de início, então, sempre segure sua bebida na mão oposta.

4. Esteja pronto para o uma "conversa fiada"

Os primeiros momentos também são ideais para aquele "esquenta", que é uma maneira de construir e estabelecer uma conexão com o recrutador. Pense em possíveis tópicos de conversa que podem surgir e que ajudem a criar um clima mais descontraído.

Por exemplo, se você notar uma foto da família do entrevistador, pode perguntar sobre eles. Ou, se você perceber que ambos são fãs de esportes, pergunte algo relacionado, como: “Você costuma ir aos jogos?” ou “Quem você acha que vai ganhar o campeonato este ano?”. Ter uma opinião ou história interessante para compartilhar pode ajudar a manter a conversa fluindo.

O que não fazer:

Um candidato, ao ser entrevistado, fez uma série ininterrupta de perguntas, mas não deu espaço para o recrutador responder. Ele parecia ansioso e disperso, o que pode prejudicar a impressão que deixou.

5. Esteja alinhado desde o início

Ter dois ou três pontos principais sobre suas habilidades e o que você busca na nova posição é crucial. Por exemplo, você pode mencionar que está preparado para o desafio de gerenciar uma equipe ou que possui uma experiência única que pode beneficiar a organização. Tente integrar esses pontos de maneira natural nas primeiras interações.

Esses pontos não devem ser apenas sobre suas experiências, mas também mostrar como essas experiências podem ser benéficas para a empresa. Por exemplo: “Minhas cinco anos de experiência em marketing digital me permitirão fortalecer a imagem da sua marca entre seus principais consumidores.”

O que não fazer:

Se você não demonstrar um entendimento claro sobre a empresa e o motivo da sua contratação, isso pode deixar a impressão de que você não está realmente interessado na vaga.

Por que você deve saber sobre isso

Os primeiros cinco minutos de uma entrevista de emprego são fundamentais para estabelecer um relacionamento positivo com o recrutador. Ao se preparar adequadamente, ser respeitoso com todos, criar uma forte impressão inicial, estar pronto para o pequeno-talk e se alinhar com a mensagem da empresa, você pode maximizar suas chances de sucesso. Lembre-se, cada detalhe conta e pode fazer a diferença na sua jornada profissional.