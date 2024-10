Em um dia, ferrovias chinesas transportam mais de 21 milhões de passageiros

As ferrovias da China transportaram 21.448.000 passageiros em 1 de outubro, o primeiro dia do feriado nacional de sete dias, que ocorre por celebração dos 75 anos da República Popular da China. Esse é um novo recorde diário de transporte de passageiros no país.

Nesta quarta-feira (2), espera-se que as ferrovias do país transportem 18.200.000 de pessoas e organizem mais de 1.028 comboios ferroviários adicionais destinados ao transporte de passageiros.

Durante o feriado do Dia Nacional deste ano, os fluxos de turismo, visitas familiares e estudantes aumentaram. As autoridades de transporte esperam que o fluxo de passageiros ferroviários se mantenha em alta.

Para lidar com a demanda, as ferrovias nacionais da China implementaram um plano de operação de pico, coordenando os recursos de capacidade ferroviária de alta velocidade e convencional, com uma média diária de mais de 12.000 comboios planejados.

Os departamentos ferroviários locais da China reforçaram a organização do transporte de passageiros durante o feriado prolongado do Dia Nacional da China, reforçaram a cooperação ferroviária e terrestre e garantiram a segurança.