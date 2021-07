57 anos depois, Tóquio tenta repetir sucesso e legado dos Jogos de 64

Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão abertos oficialmente nesta sexta-feira (22). Apesar de já começar marcado pelo adiamento devido à pandemia do coronavírus, o evento pretende ser lembrado também como os "Jogos da Recuperação e Reconstrução" do Japão, uma década após o tsunami de 2011, com destaque para as inovações tecnológicas e para a preocupação com a sustentabilidade.

Embora grandes eventos esportivos, como os Jogos e a Copa do Mundo, sempre prometam um legado que acaba não se concretizando, o Comitê Olímpico Japonês espera que, assim como aconteceu em 1964, os Jogos de 2020 sirvam de referência para as próximas Olimpíadas - e, nesse sentido, as semelhanças com a primeira edição dos Jogos realizada no país não são poucas.

Assim como agora, a primeira edição das Olímpiadas no Japão também foi adiada, só que por muito mais tempo. Originalmente, o país foi escolhido para sediar os Jogos em 1940, mas a guerra contra a China, em 1937, acabou transferindo o evento para Helsinque, na Finlândia. Em 1939, começava a Segunda Guerra Mundial, o que forçou o cancelamento total da 12º edição dos Jogos.

Tecnologia e transporte

Quando a Olimpíada finalmente desembarcou no Japão, em 1964, a Segunda Guerra já tinha passado e o país queria não apenas fazer um apelo à paz mundial, como também mostrar ao mundo sua capacidade de reconstrução - e investiu bilhões de dólares nisso.

Entre instalações esportivas e grandes obras de infraestrutura viária, naquele ano o Japão inaugurou também o seu primeiro trem-bala, que ligava Tóquio, Osaka e Nagoya a 200km/h, e o seu primeiro monotrilho, ligando o aeroporto de Haneda à capital. Outro marco tecnológico daquela época foi a transmissão ao vivo dos jogos para todo planeta, algo que até então nunca havia acontecido.

Já estabelecido como uma potência tecnológica, o Japão agora usa os Jogos novamente como uma vitrine para a sua visão de futuro: carros autônomos transportarão os atletas pelas instalações e todas as competições serão transmitidas em resolução 8k. Para facilitar a comunicação entre os japoneses e o resto do mundo, robôs programados com tradutores simultâneos foram espalhados pela cidade. Tudo em perfeito funcionamento graças à tecnologia 5G, que já é uma realidade por lá.

Design e comunicação

Facilitar a comunicação, aliás, já era uma preocupação em 1964. Como, afinal, eliminar as barreiras de comunicação entre os idiomas orientais e ocidentais? Foi pensando nisso que os japoneses criaram os pictogramas dos esportes olímpicos, que orientavam o público através de símbolos universais, e não da linguagem escrita. Desde então, todas as edições dos Jogos Olímpicos têm seus próprios pictogramas, que se tornaram mais uma via de expressão da cultura local para o mundo.

Seguindo a vocação do país para a inovação, em 2020 os japoneses mais uma vez foram além e criaram os pictogramas cinéticos (ou animados), que se adequam melhor aos suportes digitais - uma vez que, sem público, eles perderam um pouco da sua função no mundo físico. Inspirados no design original de 1964, os novos pictogramas ganharam um toque de modernidade que, certamente, se tornará um padrão para as próximas edições dos Jogos.

Novos esportes

Em 64, dois esportes muito populares no Japão foram introduzidos no programa olímpico: o judô e o vôlei. Ambos se mantiveram até hoje na programação do evento, que neste 2020, também ganhou novas modalidades de competição - ainda que não definitivamente. Estreiam no Jogos de Tóquio o beisebol e sua versão indoor, o softball, o karatê, a escalada esportiva, o skate, o surft, além do basquete 3x3 e do BMX Freestyle.