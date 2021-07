Como assistir a Olimpíada 2021 de graça pela internet

As Olimpíadas de Tóquio começam nesta sexta-feira, 23, e, se você não quer ficar na frente da TV acompanhando os jogos, algumas opções on-line podem ajudar a acompanhar a transmissão dos jogos. Neste ano, o Grupo Globo detém os direitos de transmissão ao vivo das partidas, exibindo conteúdos à noite e no início da manhã -- inclusive, mudando a grade de programação e incluindo quadros na programação sobre o cotidiano em Tóquio.

Para acompanhar a transmissão dos jogos de forma gratuita, é possível baixar o app Globoplay e assistir aos jogos e ao programa especial Ohayo Tóquio, produzido para o SporTV. Além disso, vídeos com os melhores momentos, cerimônias de abertura e encerramento também devem ser transmitidos on-line.

Se você não quiser acompanhar a cobertura da Globo, a Band deve fazer uma cobertura especial dos jogos, mesmo sem os direitos de transmissão oficiais. Pela internet, será possível acompanhar essa transmissão usando o UOL Play (que dá sete dias grátis para novos assinantes), Vivo Play, DirecTV Go (estes últimos são pagos).

Ainda na internet

Agora, se você quiser acompanhar o campeonato pelas redes sociais, o perfil @toquio2k21 promete fazer posts todos os dias com os pontos mais importantes das Olimpíadas de Tóquio Por enquanto, os posts estão em formato de "contagem regressiva", já que a cerimônia de abertura deve ser realizada nesta sexta-feira, 23.

No Twitter, é possível seguir o tópico "Olimpíadas" e ficar informado sobre o que usuários vão debater em relação aos jogos deste ano.

Ainda no smartphone, o app Canal Olímpico do Brasil deve mostrar o cotidiano de atletas brasileiros no Japão. Basta acessar o link e baixar o aplicativo.