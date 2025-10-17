Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O restaurante Michelin em São Paulo que te leva ao Japão — literalmente

O restaurante Kanoe é um dos braços do Omotebako Hospitality, que também com a empresa de turismo My Japan

Grupo Omotobako: Tadashi Shiraishi, Patricia Bianco e Gabriele Frizon (Divulgação/Divulgação)

Grupo Omotobako: Tadashi Shiraishi, Patricia Bianco e Gabriele Frizon (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15h30.

Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

Para se sentar em um dos oito lugares no balcão do Kanoe são necessárias algumas semanas de espera e um questionário a ser respondido, dentre alergias, perfil de água e se é destro ou canhoto — a pergunta é necessária para posicionar os hashis no lugar reservado. A casa comandada pelo chef Tadashi Shiraishi segue o conceito japonês “ichigo ichie”, que sugere que cada momento é único e deve ser vivenciado com intensidade.

A estrela Michelin recebida neste ano justifica a qualidade dos insumos, com peixes sazonais como pargo, olho de boi e o famoso atum bluefin e até o wasabi fresco, plantado no interior de São Paulo. Mas não somente. A hospitalidade também faz parte do menu omakase (17 tempos, R$ 1.400 por pessoa), com serviço atento e que se expande para outras duas propostas.

“Quero fazer uma comida com poucos elementos, que minha avó pudesse entender. Que preserve o legado dos meus ancestrais e, ao mesmo tempo, emocione em uma jornada tranquila e única”, afirma Tadashi. A escolha do nome Kanoe para batizar a casa é uma homenagem ao nome da avó do chef.

O sucesso da gastronomia do Kanoe é apenas uma das várias vertentes de Omotebako Hospitality, grupo fundado por Shiraishi e sua esposa e sócia, Patrícia Bianco. O grupo abrange outras iniciativas que como experiências imersivas relacionadas à cultura e gastronomia japonesas.

“O Omotebako surgiu como uma arquitetura de marca para criar experiências japonesas autênticas, como o Kanoe, o My Japan e o Wine Concierge. Nosso objetivo é trazer um pedaço do Japão para o Brasil de uma forma que o público local consiga vivenciar a verdadeira cultura japonesa”, explica Patrícia.

Além do restaurante, o Omotebako é responsável pela criação de roteiros exclusivos de turismo no Japão, sob a liderança de Tadashi e Patrícia, e pela curadoria de vinhos e saquês por meio do serviço Wine Concierge, coordenado pela sommelière Gabriele Frizon.

O grupo oferece roteiros sob medida para o Japão, focados em gastronomia e na imersão cultural, indo muito além dos destinos turísticos tradicionais como Tóquio, Kyoto e Osaka. As viagens, conduzidas pelo casal, são desenhadas de acordo com o perfil e o desejo do cliente, levando-os a conhecer desde os mercados locais até as regiões menos exploradas, como Hokkaido e Fukuoka, permitindo um entendimento mais profundo da cultura nipônica.

"A gente gosta de mostrar o Japão por um olhar mais profundo, que vai além dos restaurantes três estrelas Michelin. O que o japonês come no dia a dia, o arroz com picles, o peixe grelhado, o tofu... Isso é o Japão real. Não é só o que você vê no Instagram ou em postagens de turismo", diz Tadashi.

O braço de turismo My Japan representa aproximadamente 45% da receita mensal do grupo. Em 2024, o grupo obteve quase 3 milhões de reais em vendas voltadas ao turismo japonês.

De acordo com Patrícia, a ideia do grupo nasceu do desejo de criar uma mediação cultural entre o Japão e o Brasil, oferecendo experiências que vão além da gastronomia e se aprofundam na compreensão do Japão em sua essência.

"A viagem começou como uma demanda interna do restaurante. Os clientes chegavam e falavam quererem muito conhecer o Japão. Ao mesmo tempo, outros clientes já haviam ido para o Japão várias vezes. Então, quando a gente começou a perceber essa demanda, desenhamos os roteiros para os nossos clientes, sempre com foco na gastronomia, mas também na vivência cultural”, diz Tadashi.

O chef Tadashi Shiraishi, do Kanoe: restaurante em São Paulo com oito lugares e estrela Michelin (Divulgação/Divulgação)

Vinhos e saquê sob medida

A terceira parte do Grupo Omotebako está sob o comando da sommelière Gabriele Frizon, com o serviço de escolhas dos rótulos do restaurante e o serviço de wine concierge.

O serviço de curadoria personalizado oferece aos apreciadores de vinhos e saquês a oportunidade de construir ou gerenciar suas adegas particulares. “A proposta do Wine Concierge é oferecer uma consultoria sob medida que se adapta aos gostos e necessidades do cliente. Estamos criando uma experiência em que não é apenas sobre o produto, mas sobre todo o processo de relacionamento e atendimento personalizado”, diz a sommelière.

O Wine Concierge não se limita à venda de garrafas, mas também a oferecer uma série de serviços que incluem desde o auxílio na escolha e harmonização de bebidas até a criação de eventos privados e o desenvolvimento de coleções exclusivas.

“Nosso objetivo é criar uma experiência imersiva que vá além do consumo de bebidas. Queremos que nossos clientes vivenciem momentos memoráveis e entendam o valor cultural de cada rótulo, seja ele um vinho francês ou um saquê artesanal”, diz.

A visão de Omotebako para o futuro não se limita apenas à gastronomia e à curadoria de bebidas. O grupo está explorando ainda mais o conceito de hospitalidade, com a criação de experiências exclusivas para empresas e grupos, como imersões na cultura japonesa voltadas para temas como hospitalidade, serviço e atenção aos detalhes.

Além disso, o serviço de Wine Concierge está em expansão, com a possibilidade de criar experiências de harmonização e até mesmo viagens a regiões produtoras de vinhos, como a Borgonha, na França. Do balcão com poucos lugares às vinícolas europeias, a casa segue à risca o “ichigo ichie”.

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaRestaurantesChefsMichelinTurismoJapão

Mais de Casual

Under Armour aposta nos esportes coletivos para conquistar a geração Z

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Turismo de bem-estar: hotéis de luxo integram ciclismo e fitness nas experiências de viagem

As estratégias da Vans para circular entre as pistas de skate e o mercado de luxo

Mais na Exame

ESG

Grupo Ajinomoto traz ao Brasil solução que reduz em até 25% as emissões na pecuária

Mundo

Trump afirma que Putin quer encerrar guerra com Ucrânia, Zelensky discorda

Carreira

Quer um time mais próximo? Não cometa esse erro no feedback — ele sabota sua comunicação no trabalho

Um conteúdo Bússola

Governança corporativa deixou de ser exigência legal para virar motor de diferenciação estratégica