O que é o Teqball? Brasil recebe campeonato mundial da modalidade

Apesar de já ter competições oficial, o Teqball ainda não é olímpico. O esporte é baseado no futebol e jogado em uma mesa especialmente curvada. Mistura algumas características também do futsal, do futebol de praia, do futevôlei, e do futmesa. A prática esportiva já conquistou famosos como Lionel Messi, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, David Beckham, Justin Bieber, Douglas Costa e Adam Levine.

A partir deste 7 de setembro o Brasil recebe campeonato mundial, chamado de Teqball Tour. A competição internacional será no Rio de Janeiro, até o dia 10 de setembro, e está alinhada com o movimento de tornar o esporte olímpico. A expectativa é que isso ocorra a parir dos Jogos de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Organizada pela Federal Internacional de Teqball, em parceria com a Confederação Brasileira de Teqball, a competição receberá 117 atletas, sendo 76 masculinos e 41 femininos, de 17 países. A entrada do evento é franca e premiará com 30 mil dólares os competidores que alcançarem as quartas de final.

Principais atletas

Atletas brasileiros consagrados internacionalmente como Natalia Guitler, Raffaella Fontes, Ester Viana e Leonardo Lindoso são alguns dos competidores nacionais que estarão presentes no Teqball Tour.

Natalia Guitler, Campeã Mundial de Teqball, afirma treinar de três a quatro vezes por semana com o objetivo de alcançar o melhor resultado possível na competição. Já Leonardo Lindoso, bicampeão do Teqball Tour em 2021 e 2022, afirma estar treinando diariamente para chegar bem na competição.

Teqball Tour

Data: nos dias 7 e 8 de setembro, das 9h às 18h40, dia 09, das 9h às 15h30

Local: Arena Carioca 1 - Parque Olímpico da Barra da Tijuca

10 de setembro é a final, das 10h às 14h. Praia de Copacabana -- em frente ao Copacabana Palace