Felipe Bardi corre abaixo dos 10s e é novo recordista brasileiro

O paulista Felipe Bardi tornou-se, neste sábado, o segundo brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos. O velocista venceu a prova dos 100m no Troféu Bandeirantes, em São Bernardo do Campo-SP, com o tempo de 9s96.

Ao cruzar a linha de chegada, o marcador da competição chegou a apontar o tempo de 9s97. Mas, em seguida, foi corrigido para 9s96. O vento de 1m/s está dentro do limite para a homologação da marca.

Recorde sul-americano

Com isso, Bardi se torna também o novo sul-americano a concluir a prova no menor tempo. Isso porque o atual detentor do feito é o surinamês Issam Assinga, que venceu o Sul-Americano, em julho, com 9s89. Mas ele foi pego no exame antidoping e, além da vitória, deve perder também a homologação do recorde. Desde 1988, o recordista da prova era o brasileiro Robson Caetano, com 10s.

O recorde brasileiro já não era mais de Caetano. No mesmo Sul-Americano de julho Erik Cardoso correu os 100m em 9s97. Ao cruzar a linha de chegada, se consagrou como o primeiro velocista do país a correr abaixo dos 10s.

Bardi e Cardoso fizeram parte do quarteto brasileiro que correu a final do revezamento 4x100m no Mundial de Atletismo, em agosto, em Budapeste-HUN. Mas a equipe não se saiu bem. Numa prova marcada por falhas, concluiu a prova na sétima posição. Depois, foi desclassificada por erro na passagem de bastão.