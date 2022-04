Moda digital: Tommy Hilfiger realiza convenção de vendas no Metaverso

Em um evento digital em showroom com anfiteatro, foram apresentadas as novas ações da Tommy Hilfiger, na manhã de hoje (19). Porém, a convenção não aconteceu apenas através de um vídeo, mas em uma plataforma imersiva, com setas do teclado direcionando os avatares dos convidados pelo espaço.

A primeira convenção de vendas no Metaverso feito pela marca é mais um passo da empresa no segmento de tecnologia, ao apostar em ações como a coleção dentro do jogo ROBLOX, a participação na Metaverso Fashion Week e o lançamento do Team Tommy e iniciativa com gamers de diferentes países.

O Metaverso ganhou destaque mundialmente ao conectar por meio da tecnologia o mundo real ao virtual. O novo ambiente digital e imersivo conta com realidade virtual, realidade aumentada e hologramas.

"Para a Tommy Hilfiger é essencial caminhar lado a lado aos desenvolvimentos tecnológicos. Globalmente, a label já vem apostando em iniciativas disruptivas no mundo digital, e agora traz essa tecnologia também para ações internas e locais", afirma Paulo Matos, diretor da marca no Brasil.

Para o evento, a label firmou uma parceria com a Capgemini, líder global em serviços de consultoria, transformação digital, tecnologia e engenharia, que realizou o evento. A empresa desenvolveu o setup de plataforma, modelagem do ambiente 3D, ambientação e decoração. Todas as reuniões realizadas entre os times da consultoria e da label ocorreram 100% remotas e no Metaverso criado.

Além dos convidados, que tiveram seus rostos inseridos nos avatares. No evento, os gerentes regionais tiveram seus próprios avatares para interagir e participar da convenção.

"Utilizamos a plataforma Spatial.io, que permite que as características dos participantes no Metaverso sejam ainda mais próximas do real", disse Paulo.

"Se na perspectiva dos consumidores ser omnichannel é obrigação dentro dos novos contextos de hiperconveniência em que vivemos, dominar as possibilidades do Metaverso torna-se fundamental para as marcas, a fim de que possam desenvolver de forma ágil novas dinâmicas de interação, relacionamento e negócios com seus funcionários, parceiros, clientes existentes e os novos clientes, que em especial tem o Metaverso já em diversas áreas de suas vidas. Estamos felizes com os resultados dessas primeiras iniciativas e seguiremos inovando continuamente na criação de novas dinâmicas para as indústrias de bens de consumo e varejo" comenta Willian Valiante, vice-presidente para as áreas de Bens de Consumo, Varejo e Distribuição para a América Latina da Capgemini.

