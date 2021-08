Messi deve ir para o Paris Saint-Germain, diz L'Equipe

Lionel Messi deve se transferir para o Paris Saint-Germain depois de deixar o Barcelona, informou o jornal L'Equipe na sexta-feira passada.

Na manhã de sexta-feira, o técnico do clube de Paris, o argentino Mauricio Pochettino, disse que Messi era uma "opção" que estava sendo avaliada pelo clube francês.

A transferência para o PSG reuniria Messi, que é oficialmente um agente livre desde 1º de julho, com seu ex-companheiro de Barcelona ​​Neymar.

Segundo uma outra fonte, o jornalista Jose Alvarez, do programa El Chiringuito, o PSG teria reservado a Torre Eiffel para a apresentação do craque argentino, que aconteceria na próxima terça-feira. Foi com uma cerimônia no símbolo parisiense que Neymar foi anunciado pelo clube, em 2017.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o PSG prepara o contrato oficial até junho de 2023 para ser apresentado a Messi e seu pai Jorge.

No clube francês, Messi encontraria antigos amigos, como os companheiros de seleção argentina Di María e Paredes, além de Neymar.

Saída do Barcelona

Na quinta-feira, o argentino seis vezes vencedor da Bola de Ouro deixou o Barcelona, ​​apesar de ambas as partes terem chegado a um acordo sobre um novo contrato, citando obstáculos econômicos e estruturais para a renovação do acordo.

O jogador de 34 anos assinaria um novo contrato de cinco anos com o clube catalão, que incluiria uma redução salarial de 50%.

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, disse na sexta-feira que o clube foi forçado a deixar Messi sair porque seus altos salários poderiam prejudicar o futuro do clube, diante das rígidas regras financeiras da liga espanhola.