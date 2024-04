Dia do Malbec: os dois melhores rótulos do mundo que você precisa provar

Praticamente toda grande uva tem um dia para chamar de seu. É assim com a Cabernet Sauvigon (29 de agosto), com a Merlot (7 de outubro), com a Pinot Noir (18 de agosto) e com a Tannat (14 de abril). Neste seleto grupo é claro que a Malbec não podia ficar de fora. Comemorado nesta quarta-feira, 17, a data foi uma jogada de marketing da Wines of Argentina, organização que promove vinhos argentinos no exterior, para dar mais atenção à casta que é responsável por cerca 80% de toda a produção de vinhos argentinos.

E para comemorar a data, que tal provar dois vinhos que ganharam 100 pontos na última edição do respeitado guia de vinhos da América do Sul Descorchados? Foi a primeira vez em 26 anos da publicação que dois rótulos ganharam a nota máxima. "Não foi uma iluminação divina. Foi algo muito pensado e muito trabalhado", resume Patricio Tapia, jornalista que há décadas cobre o setor e criou o guia.

Os dois vinhos são de vinícolas extremamente conhecidas e que há anos se dedicam à elaboração vitivinícola: Zuccardi e Catena. A dupla tem em comum se dedicar na extração do que há de melhor da uva Malbec. Receberam a pontuação máxima do Descorchados o Finca Piedra Infinita Supercal 2021, da Zuccardi, e o Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021, da Catena.

Os melhores Malbecs do mundo

Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021, da Catena

O vinho da célebre vinícola Catena é feito na região de Mendoza a cerca de 1.400 metros acima do nível do mar, ao norte do Vale do Gualtallary. O que mais chama a atenção neste rótulo é que ele não é envelhecido em barris de madeira, mas em tanques de concreto, processo feito pela primeira vez desde 2011. Isso tirou dele o aroma de madeira, mas conferiu uma explosão de aromas mais minerais e salinos. No Brasil chega importado pela Mistral.

Finca Piedra Infinita Supercal 2021, da Zuccardi

O rótulo é elaborado na região de Altamira a cerca de 1.100 metros de altitude. O experiente enólogo Sebastián Zuccardi teve a ideia de eliminar toda a doçura do Malbec, recorrendo a colheitas precoces e solos ricos em cal. Isso tudo resultou em aromas extremamente florais e frutados, nada pesado. No Brasil é importado pela Grand Cru.

Descorchados 2024

Descorchados 2024. (Divulgação/Divulgação)

O Descorchados é um consolidado guia de vinhos que traz avaliações de rótulos da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia. Na edição de 2024, foram mais de 4.000 vinhos degustados de mais de 230 vinícolas argentinas, 210 chilenas, 35 vinícolas uruguaias , 40 brasileiras, 20 vinícolas peruanas e 5 vinícolas bolivianas.

Está à venda por R$ 295. Cada volume é separado por região, sendo um dedicado à Argentina e outro ao Chile. O terceiro é uma união entre Brasil, Uruguai, Bolívia e Peru.

Os melhores vinhos tintos do Brasil

No recorte feito apenas com vinhos tintos brasileiros, 24 estão entre os melhores (veja mais abaixo) no guia Descorchados. A primeira colocação foi dividida entre dois rótulos que receberam 93 pontos – em uma escala que vai até 100. Foram os melhores o Baron Assemblage 2020, da Adolfo Lona, e o Sacramentos Sabina 2023, da Sacramentos Vinifer.