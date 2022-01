Medvedev perde a calma, mas chega às quartas de final na Austrália

Um agitado Daniil Medvedev brigou com o árbitro de cadeira e perdeu a calma debaixo do calor, antes de se estabilizar para vencer Maxime Cressy por 6-2, 7-6(4), 6-7(4) e 7-5 e chegar às quartas de final do Aberto da Austrália pela segunda vez nesta segunda-feira.

O russo teve dificuldades contra o norte-americano que joga ao estilo saque e voleio na Margaret Court Arena e sua frustração entrou em ebulição após perder o terceiro set.

Tendo aparentemente tido recusado um pedido para deixar a quadra para se refrescar, Medvedev brigou com o árbitro de cadeira Renaud Lichtenstein e reclamou que Cressy estava gastando tempo demais entre saques.

A frustração de Medvedev apenas cresceu quando oito break points escaparam entre seus dedos no quarto set, antes de ele finalmente acertar uma passada de direita, no 11º game, para quebrar o serviço do norte-americano.

Medvedev fechou o jogo com vários bons serviços antes de entrar na quadra para soltar uma bola vencedora de direita no match point.

Finalista do ano passado, Medvedev enfrentará Felix Auger-Aliassime por um lugar nas semifinais.