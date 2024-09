Por que o bitcoin é “um diversificador único” para a BlackRock, uma gestora de US$ 10,5 trilhões?

Criado há mais de uma década e meia como uma forma de protesto ao sistema financeiro tradicional, o bitcoin deu início a uma nova classe de ativos digitais que têm sua importância reconhecida por gigantes do mercado financeiro, como a BlackRock, maior gestora de ativos com US$ 10,5 trilhões sob gestão.

Em um novo relatório, a BlackRock apresentou o bitcoin como um ativo que pode servir como uma alternativa “em tempos de medo e determinados acontecimentos geopolíticos disruptivos”.

Dados compilados pelos especialistas da gestora revelam que o bitcoin teve uma performance melhor que o ouro e o S&P 500 em momentos de instabilidade geopolítica, como a pandemia de Covid-19 e a crise bancária de 2023 nos Estados Unidos.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

“A natureza escassa, não-soberana, global e descentralizada do bitcoin fez com que alguns investidores o considerassem uma opção de ‘flight to safety’ em tempos de medo e em determinados eventos geopolíticos disruptivos”, disse o documento assinado por Samara Cohen, CIO de ETFs e investimentos de índice, Robert Mitchnick, head de ativos digitais e Russell Brownback, head global de posicionamento macro para renda fixa na BlackRock.

“No longo prazo, a trajetória da adoção do bitcoin deve ser conduzida pela intensidade das preocupações com a estabilidade monetária global, geopolítica e da política norte-americana. Isso é o inverso da relação que é geralmente atribuída aos ativos de risco tradicionais”, acrescentaram os executivos.

Crença e convicção da BlackRock

“Enquanto a BlackRock ofereceu produtos relacionados ao bitcoin para seus clientes apenas a partir de 2022, os anos que antecederam isso representaram um período importante de estudo, monitoramento e engajamento com o cliente”, diz o documento.

“Nós acreditamos que o bitcoin, através de sua natureza global, descentralizada, com suprimento fixo e de ativo não-soberano, possui catalisadores de risco e retorno que são distintos das classes tradicionais de ativos, e que estão fundamentalmente descorrelacionados em qualquer base de longo prazo. Nós mantemos a nossa convicção mesmo que o comportamento de negociação no curto prazo do mercado apresente divergências ocasionais (em alguns casos, de forma profunda) do que as características fundamentais do bitcoin sugerem”, acrescentaram os executivos.

