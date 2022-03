McDonald's fecha temporariamente restaurantes na Rússia

O McDonad’s anunciou nesta terça-feira, 8, que está suspendendo suas operações na Rússia. Com isso, todas as lojas no país serão fechadas como resposta a invasão do regime de Vladmir Putin à Ucrânia. A empresa afirma que continuará pagando o salário dos 62 mil funcionários enquanto as lojas estão fechadas.

"Os nossos valores não nos permitem ignorar o sofrimento humano que se vive na Ucrânia”, justificou Chris Kempckinski, CEO do McDonald’s.

A chegada do restaurante de fast food em 1990, na antiga União Soviética, foi um marco que antecipou o fim do regime socialista do país no ano seguinte. Na inauguração, impressionantes 5 mil pessoas fizeram fila na Praça Pushkin, em Moscou, para conferir os sanduíches da franquia.

Quando construído, o McDonald’s da Praça Pushkin era o maior do mundo, com 900 assentos, e até está terça-feira seguia entre os restaurantes mais frequentados da rede.