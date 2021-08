Mattel homenageia cientistas com novas 6 Barbies: uma é brasileira

Por muito tempo acusada de reforçar estereótipos machistas ao aliar a imagem das bonecas Barbie com tarefas domésticas como cuidar da casa e dos filhos, a Mattel vem fazendo modificações expressivas no brinquedo que é o seu maior sucesso comercial.

Passando pela inclusão e pela diversidade e homenageando mulheres inspiradoras, como Maya Angelou, primeira roteirista negra e diretora em Hollywood, a marca está lançando neste mês de agosto uma nova coleção com 6 Barbies que representam mulheres imprescindíveis na luta global contra o coronavírus.

A criadora da vacina Oxford-Astrazeneca, Sarah Gilbert, do Reino Unido, é uma das homenageadas que ganhou uma Barbie com seu rosto. “Estou apaixonada por inspirar a próxima geração de meninas e espero que as crianças que virem a minha Barbie percebam como as carreiras científicas são vitais”, disse ela a BBC. A biomédica brasileira Jaqueline Góes é outro nome entre as 6 homenageadas, reconhecida pelo seu trabalho no sequenciamento do vírus causador da covid-19.

Sarah Gilbert (Reino Unido)

Professora vacinologia na Universidade de Oxford e cocriadora da vacina AstraZeneca.

Jaqueline Góes de Jesus (Brasil)

Jaqueline fez parte da equipe responsável pelo primeiro sequenciamento genético do SARS-CoV-2 na América Latina.

Amy O'Sullivan (Estados Unidos)

Enfermeira veterana do hospital Wyckoff, no Brooklyn. Ela tratou o primeiro paciente com covid-19 na cidade de Nova York e foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2020 pela revista TIME.

Audrey Cruz (Estados Unidos)

Médica que atuou na linha de frente no combate à pandemia em Las Vegas.

Chika Stacy Oriuwa (Canadá)

Psiquiatria canadense residente na Universidade de Toronto que lutou contra o racismo sistêmico na área da saúde durante a pandemia.

Kirby White (Austrália)

Médica australiana que desenvolveu uma bata cirúrgica para trabalhadores da linha de frente.