Marcus Buaiz é escolhido pela Panerai para a campanha global da linha Radiomir

Nesta semana as atenções do mercado relojoeiro internacional estavam voltadas para Genebra, na Suíça. Por lá, circularam milhares de pessoas pelo luxuoso Salão de alta relojoaria Watches & Wonders 2023. Entre os destaques apresentados no evento, os principais lançamentos da Panerai, que este ano fez uma homenagem a sua lendária coleção Radiomir, chamaram a atenção dos visitantes.

Enquanto se desenrolava o grande evento anual, por aqui, o empresário Marcus Buaiz foi o brasileiro escolhido pela diretoria da Panerai para fazer parte de uma campanha global da linha Radiomir, posando para uma sessão de fotos com o modelo Radiomir Tre Giorni Pam01335.

Os detalhes do Radiomir Tre Giorni Pam01335

O relógio traz o DNA da marca em cada detalhe, desde sua tonalidade azul, assim como a cor do mar, o tamanho do dial (45mm) e sua visibilidade, pensados originalmente para atender à Marinha Real Italiana proporcionando excelente legibilidade em águas profundas e escuras.

O efeito patina que o aço da caixa adquire com o passar do tempo é mais uma caraterística que torna o relógio uma peça única, totalmente personalizada.

Para Buaiz, fazer parte desse hall de personalidades para representar o legado inconfundível e centenário da Panerai foi uma verdadeira honra e presente do destino: "A Panerai é uma das marcas de alta relojoaria que eu mais admiro e receber o convite para fotografar o lançamento do Radiomir foi uma honra e uma grande satisfação" , diz o influenciador.

