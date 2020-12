Para alguns, o sabor, o aroma e a história de certos rótulos de vinho são uma obra de arte por si só, mas há uma marca nacional que deseja ir além. O Vinho 22, empresa brasileira que tenta imprimir uma personalidade mais jovem aos vinhos, está colocando no mercado uma edição limitada de garrafas estampadas com obras da pintora modernista Tarsila do Amaral.

Seja para consumir, presentear ou enfeitar a adega, o casamento entre vinho e arte faz com que por si só as embalagens se tornem um grande atrativo. A coleção apelidada de 22 Tarsila — inspirada na Semana de Arte Moderna de 1922 — traz rótulos com estampas de algumas das principais obras da artista, como “Abaporu” (branco), “Antropofagia” (rosé) e “A Lua” (tinto).

Os rótulos são produzidos em parceria com a vinícola Lídio Carraro, no Rio Grande do Sul. Uma garrafa de um Chardonnay branco sai por 100 reais, de um Pinot Noir rosé, 110 reais, e de um tinto Merlot, 105 reais.

Tarsila Chardonnay (branco)

Vinho 22: com estampa da obra Abapuru, a garrafa sai por 100 reais.

É composto 100% por uvas Chardonnay que passam por múltiplas fermentações, de diferentes parcelas de vinhedos, sendo conduzidas com todo o cuidado para extrair a máxima vocação de cada uma. Após finalizadas as fermentações, as distintas parcelas foram unidas nas proporções ideais para o melhor equilíbrio e expressão do vinho. Harmoniza com saladas, massas e queijos.

Tarsila Pinot Noir (rosé)

Vinho 22: com estampa da obra Antropofagia, a garrafa sai por 110 reais.

Vinificada por meio do método clássico de elaboração dos rosés, a bebida harmoniza com massas, carnes brancas, carnes vermelhas grelhadas, cozinha japonesa e peixes e frutos do mar. O vinho também representa uma explosão de sabores ao ser consumido com sobremesas como cheesecake de frutas vermelhas.

Tarsila Merlot (tinto)

Vinho 22: com estampa da obra A lua, a garrafa sai por 105 reais.

O vinho é resultado de parcelas de solos diferentes, apresenta tons frutados e com potencial de evolução para aromas mais complexos conforme exposto à oxigenação na taça. É uma bebida bastante versátil, com paladar maduro, intenso e macio. Harmoniza bem com carnes vermelhas, e queijos cremosos.